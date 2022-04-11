В России в два раза сократили срок выплаты первой пенсии

Россияне стали получать свои первые пенсионные выплаты в 2 раза быстрее, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР). Уточняется, что речь идет о гражданах, которые выйдут на пенсию в 2022 году. После назначения пенсии они получат выплату в течение 7 рабочих дней. Ранее срок выплат составлял 15 рабочих дней. Соответствующие изменения вступили в силу с января этого года.

Новые правила касаются и случаев восстановления пенсионных выплат. При переезде в другой город россияне также быстрее начнут получать выплаты по новому месту жительства.

Ранее сообщалось, что федеральный закон ежегодно определяет показатель увеличения возраста дожития на основе статистических данных о средней продолжительности жизни российских пенсионеров – мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно.

До 2021 года в связи с увеличением продолжительности жизни россиян ожидаемый период выплаты постоянно увеличивался на 6 месяцев за каждый год. В конце прошлого года законодатели сохранили период, который действовал в 2021 году, пояснили эксперты.

