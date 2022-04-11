В СПбГУ создадут аналог системы SWIFT

Специалисты Центра технологий распределенных резервов Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) начали работать над созданием децентрализованной международной системы межбанковских сообщений — аналога глобальной системы SWIFT. Новый инструмент позволит с высокой степенью надежности обмениваться финансовыми сообщениями, не опасаясь негативных последствий, а государствам — проводить более самостоятельную политику, сообщается на сайте вуза.

«В России с 2015 года разработана собственная система, к которой в основном подключены банки РФ. Альтернатива SWIFT существует и в других странах. Каждая из систем использует блокчейн-технологии для повышения безопасности, но, несмотря на это, не сможет разрешить вопрос доверия всех участников из-за принадлежности ее регулятора к одной или нескольким странам. Решением может стать система обмена финансовыми сообщениями с использованием блокчейн, который выступит независимым и беспристрастным регулятором. Сама эта технология создана для децентрализации финансовой системы», — сообщил начальник Управления маркетинга СПбГУ Дмитрий Шишмаков.

Предполагается, что общая база данных с копиями всех операций будут размещаться в каждой стране-участнице. Таким образом, каждый участник будет являться хранителем транзакционных сведений и совладельцем системы в целом, что полностью исключает риск неправомерного исключения. Технологии распределенных реестров, в частности блокчейн, будут выступать гарантом доступа к системе, сохранности транзакций и открытости информационной системы.

Шишмаков подчеркнул, что определенная участниками организация будет являться лишь техническим оператором, но не лицом, которое может определять, кто подключен к системе, а кто не подключен.

Ранее «Эксперт» писал, что глава Минфина РФ Антон Силуанов призвал ускорить создание аналога SWIFT между странами БРИКС. Он подчеркнул, что новая волна санкций против России разрушает фундамент существующей международной валютно-финансовой системы, основанной на долларе США. В связи с этим необходимо ускорить работу по следующим направлениям: использованию национальных валют по экспортно-импортным операциям, интеграции платежных систем и карт, собственной системе обмена финансовыми сообщениями и созданию независимого рейтингового агентства БРИКС.

