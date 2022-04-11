В Свердловской области наладят выпуск офсетной бумаги А4 на миллион упаковок в месяц

Туринский целлюлозно-бумажный завод (ЦБЗ) начал производить офсетную бумагу. Расположенное в Свердловской области предприятие планирует выпускать миллион упаковок формата А4 ежемесячно.

Как сообщает «Интерфакс», отгрузки бумаги начнутся в ближайшие дни, ее планируется поставлять в Свердловскую и Челябинскую области и использовать, в частности, для проведения ЕГЭ.

По словам гендиректора ООО «Тура» (управляющей компании ЦБЗ) Дмитрия Русакова, решение возобновить выпуск офсетной бумаги, который был приостановлен на заводе в 2018 году, было принято в связи с дефицитом, — глава предприятия заверил, что Туринский ЦБЗ может полностью удовлетворить потребность Свердловской области в офсетной бумаге. Русаков отметил, что в настоящий момент доля ЦБЗ по офсету на российском рынке составляет 7%.

Уточняется, что на запуск производства, для которого завод остановил выпуск оберточной бумаги, потребовалось 10 млн рублей. Для отбеливания завод использует гипохлорит натрия.

Предприятие намерено нарастить производство продукции в два раза, для чего необходима модернизация, сообщает агентство. Стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей, его рассчитывают реализовать через коммерческие кредиты и государственные субсидии.

Туринский ЦБЗ был запущен в 1939 году для нужд оборонной промышленности, позже завод начал выпускать обои и писчую бумагу. В настоящее время здесь производят бумагу для гофрирования, бумагу-основу для санитарно-гигиенических видов изделий и древесноволокнистые плиты.

Ранее «Эксперт» писал о том, что отказ от собственного производства довольно простых химикатов, необходимых для производства белой бумаги, привел к взлету цен на нее. Если раньше упаковку из 500 листов можно было купить менее чем за 300 рублей, то в марте стоимость такой пачки A4 достигла 1,5–3 тыс. рублей. На импортозамещение уйдет несколько месяцев.