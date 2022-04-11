Венгрия сделала важное заявление по оплате российского газа в рублях

Венгрия планирует оплачивать российский газ в евро через Газпромбанк, который конвертирует платеж в рубли, чтобы выполнить новое требование, установленное президентом Владимиром Путиным, заявил в понедельник министр иностранных дел Петер Сийярто. Об этом сообщает Reuters.

CEE Energy, дочерняя компания венгерской энергетической группы MVM, будет оплачивать счет за поставки газа в евро, которые Газпромбанк конвертирует в рубли, а затем переведет компании «Газпром экспорт», заявил Сийярто на пресс-конференции.

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Европейская комиссия ранее заявила, что те страны ЕС, у кого есть газовые контракты с Россией, предусматривающие оплату в евро или долларах, должны использовать эти валюты.

Премьер-министр Виктор Орбан заявил на прошлой неделе, что Венгрия готова платить за российский газ в рублях, тем самым выступив против директивы ЕС, который стремился выступить единым фронтом против требования Москвы по условиям оплаты газа.

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"Что касается оплаты в рублях, то у нас есть решение, которое не нарушает никаких санкций, но в то же время обеспечивает газоснабжение Венгрии", - отметил Сийярто.

Глава МИД Венгрии добавил также, что возможность оплачивать счета в другой валюте, а не в евро, была включена в двусторонний контракт между CEE Energy и «Газпром экспорт», который был заключен в сентябре. Теперь в него будут внесены соответствующие изменения.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия, большая часть нефти и газа которой поступает из России, выступает против совместного подхода ЕС к этому вопросу, который Будапешт считает двусторонним вопросом.

Виктор Орбан, чье правительство поддерживало тесные деловые отношения с Москвой на протяжении более десяти лет, неделю назад пришел к власти в четвертый раз подряд на выборах, в том числе благодаря обещанию сохранить надежность газоснабжения венгерских домохозяйств.

Министры иностранных дел Ирландии, Литвы и Нидерландов заявили в понедельник, что исполнительный орган Европейского союза готовит предложения по нефтяному эмбарго ЕС в отношении России, хотя соглашения о запрете на российскую нефть до сих пор нет.

Главным препятствием на пути европейского эмбарго на российские нефть сейчас также является Венгрия, глава которой назвал запрет «красной линией», переступать которую венгры не намерены.