«Венталл» берет рынок

Если для одних производственных компаний ситуация в находящейся под санкционным давлением экономике России является серьёзнейшим вызовом, то перед другими она открывает окно возможностей. Вопрос лишь в быстроте реакции и правильном выборе вектора развития.

Инвестиция в НЗМК обеспечит удвоение выпуска продукции

Один из крупнейших игроков отечественного рынка металлоконструкций для строительства быстровозводимых зданий, сэндвич-панелей и профлистов заявил о покупке завода металлических конструкций в Нижнекамске (Татарстан). Инвестиции ГК «Венталл» в производственную площадку составили более 400 млн рублей. По предварительным оценкам они обеспечат удвоение объёма выпуска продукции. Есть у инвестпроекта и социальный аспект — создание новых рабочих мест.

Де-факто «Венталл» теперь контролирует около 10–11% от всего российского рынка металлических конструкций, который оценивается в 1,2 млн тонн в год. Как уточнили в компании, к моменту закрытия сделки по приобретению завода в Нижнекамске группа компаний располагала площадками в Обнинске (Калужская область), Щёкине (Тульская область) и Шахтах (Ростовская область).