«Венталл» берет рынок

Если для одних производственных компаний ситуация в находящейся под санкционным давлением экономике России является серьёзнейшим вызовом, то перед другими она открывает окно возможностей. Вопрос лишь в быстроте реакции и правильном выборе вектора развития.
Инвестиция в НЗМК обеспечит удвоение выпуска продукции
Один из крупнейших игроков отечественного рынка металлоконструкций для строительства быстровозводимых зданий, сэндвич-панелей и профлистов заявил о покупке завода металлических конструкций в Нижнекамске (Татарстан). Инвестиции ГК «Венталл» в производственную площадку составили более 400 млн рублей. По предварительным оценкам они обеспечат удвоение объёма выпуска продукции. Есть у инвестпроекта и социальный аспект — создание новых рабочих мест.
Де-факто «Венталл» теперь контролирует около 10–11% от всего российского рынка металлических конструкций, который оценивается в 1,2 млн тонн в год. Как уточнили в компании, к моменту закрытия сделки по приобретению завода в Нижнекамске группа компаний располагала площадками в Обнинске (Калужская область), Щёкине (Тульская область) и Шахтах (Ростовская область).
Общий годовой объём производства составлял более 100 тысяч тонн чернометаллических конструкций и лёгких стальных тонкостенных конструкций, свыше 3 млн кв. м сэндвич-панелей, более 20 млн кв. м профилированного листа, 40 тысяч тонн минерального базальтового утеплителя и свыше 25 тысяч тонн горячего цинкования металлоконструкций.
Однако завод в Нижнекамске стал для «Венталл» стратегическим приобретением. Благодаря ему группа компаний получит в распоряжение современные технологии по нанесению огнезащитных покрытий и высокотехнологичный цех. Новый собственник считает, что еще одним направлением с большим потенциалом является производство в Нижнекамске крупногабаритных конструкций для мостов и переходов.
Общая производственная площадь Нижнекамского завода сейчас составляет 29,2 тысячи квадратных метров. На счету НЗМК реализация проектов в интересах ОАО «Сибнефть-ННГ» и ОАО «НК-Роснефть» в условиях вечной мерзлоты, а также ОАО «КамАЗ» ОАО «ГАЗ» и Музея Московского Кремля. На предприятии изготавливались металлоконструкции для стадиона «Казань-Арена», комплекса «Ямал-СПГ», нефтеперерабатывающего гиганта ТАИФ-НК.
Стоит отметить, что на Нижнекамском заводе планируется провести расширение и модернизацию производства. Анонсируется покупка нового оборудования, позволяющего увеличить чернометаллические мощности и достигнуть уже к 2023 году объемов в 1,5-2 тысяч тонн продукции в месяц. Кроме того, намечена установка линии по изготовлению сэндвич-панелей, которые планируется производить там в объеме 600–700 тысяч кв. м в год.
В производстве чернометаллических конструкций грядет дефицит мощностей
«Нижнекамский завод станет четвёртым предприятием в активе “Венталл”, что позволит группе компаний закрепиться в статусе лидера отрасли, причём с большим отрывом от ближайшего конкурента. Но еще важнее то, что наша продукция станет более доступной для потребителей Приволжского федерального округа. Пул объектов компании в данном регионе большой, и мы рады, что сможем обеспечить более выгодные условия поставок благодаря оптимизации логистики», — сообщил «Эксперту» генеральный директор компании Сергей Чернышев.
Он добавил, что решительность ГК в вопросах инвестиций базируется на долгосрочной стратегии развития рынка и готовности усиливать свои позиции на нем.
«Безусловно, сфера металлоконструкций подвержена волатильности. Но при любом развитии ситуации спрос на продукцию в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет большой. Мы допускаем, что сегменты экономики, откуда будут поступать заказы, могут варьироваться, как и география поставок, которая, например, заставит нас переориентироваться на Азию. Но с учётом временного лага 5–10 лет очевиден дефицит мощностей в сфере производства чернометаллических металлоконструкций», — отметил Сергей Чернышов.
По его словам, сейчас стала очевидной необходимость ускорения импортозамещения в машиностроении, и в «Венталл» готовы оперативно закрывать потребности данного сегмента.
Между тем, в первых числах апреля стало известно, что с российского рынка уходит ирландский производитель сэндвич-панелей и быстровозводимых зданий Kingspan. Хотя эта компания является мировым лидером и располагает собственными инновационными технологиями в данной области, но большинство из них так и не были внедрены ей в России. А предложения, сопоставимые или превосходящие по ключевым параметрам энергоэффективности и пожаростойкости, есть и в портфелях наших компаний.
Соответственно, в новых условиях место ирландцев на рынке будет моментально занято российскими конкурентами. Без технологического гандикапа сохранить позиции не поможет даже передача управления компанией российскому менеджменту. В этом контексте «Венталл» выбрал чрезвычайно удачный момент для расширения бизнеса. Такой инвестиционный кейс вполне можно взять на вооружение в других областях промышленного производства.