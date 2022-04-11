Владимир Урюпин и МГАСО под управлением Павла Когана выступят в Зале Зарядье

16 апреля 2022 года Владимир Урюпин и Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) выступит в Зале Зарядье с программой, в которой прозвучат произведения Листа, Бетховена, Вебера, Шуберта.
В первом отделении войдут произведения: Фантазия на тему «Афинские развалины» Бетховена-Листа, «Блестящий полонез» Вебера-Листа, Фантазия на тему «Скитальца».
Во втором отделении оркестр исполнит произведения Фантазия на венгерские народные темы, Malediction, Концерт №2 для фортепиано с оркестром ля мажор Листа.
За дирижерский пульт встанет Владимир Урюпин — российский дирижер молодого поколения. Выпускник Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (класс кларнета профессора Евгения Петрова, класс оперно-симфонического дирижирования профессора Геннадия Рождественского). Участвовал в мастер-классах всемирно известных кларнетистов, а также в последнем дирижерском мастер-классе Курта Мазура. В концерте примут участие солист Александр Гридин (фортепиано).
Билеты на концерт доступны по ссылке:
http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/162
О МГАСО
Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) был основан в 1943 году и является одним из старейших симфонических оркестров России. Первым главным дирижером коллектива стал дирижер Большого театра Народный артист СССР Лев Штейнберг. Затем творческое руководство МГАСО осуществлялось такими прославленными советскими музыкантами, как Леонид Худолей (1945 - 1948), Николай Аносов (1948 – 1951), Виктор Смирнов (1951 - 1953), Лео Гинзбург (1953 – 1955), Михаил Тэриан (1955 – 1960), Вероника Дударова (1960 – 1989). Благодаря сотрудничеству с ними оркестр стал одним из лучших симфонических ансамблей страны, но был известен в первую очередь исполнениями русской и советской классики, в том числе премьерами сочинений Прокофьева, Мясковского, Шостаковича, Глиэра. В 1989 году художественным руководителем и главным дирижером МГАСО стал Павел Коган, обогативший репертуар коллектива произведениями европейской и американской музыкальной литературы. www.msso-kogan.ru