Владимир Урюпин и МГАСО под управлением Павла Когана выступят в Зале Зарядье

16 апреля 2022 года Владимир Урюпин и Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) выступит в Зале Зарядье с программой, в которой прозвучат произведения Листа, Бетховена, Вебера, Шуберта.

В первом отделении войдут произведения: Фантазия на тему «Афинские развалины» Бетховена-Листа, «Блестящий полонез» Вебера-Листа, Фантазия на тему «Скитальца».

Во втором отделении оркестр исполнит произведения Фантазия на венгерские народные темы, Malediction, Концерт №2 для фортепиано с оркестром ля мажор Листа.

За дирижерский пульт встанет Владимир Урюпин — российский дирижер молодого поколения. Выпускник Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (класс кларнета профессора Евгения Петрова, класс оперно-симфонического дирижирования профессора Геннадия Рождественского). Участвовал в мастер-классах всемирно известных кларнетистов, а также в последнем дирижерском мастер-классе Курта Мазура. В концерте примут участие солист Александр Гридин (фортепиано).

Билеты на концерт доступны по ссылке:

http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/162