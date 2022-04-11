Президентские выборы во Франции повторяют сценарий пятилетней давности

Итак, во Франции повторяется сценарий выборов 2017 года. Тогда во второй тур тоже вышли Макрон и Ле Пен. Причем, в первом туре между ними был примерно тот же разрыв, что и сейчас — всего лишь несколько процентов. Соответственно, и фаворитом опять является Макрон. За него, как ожидается, снова проголосуют все те, кого пугает победа Ле Пен. А это — большинство французов. Макрон французам не так уж и нравится, но Ле Пен популярна еще меньше.

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В результатах первого тура впечатляет поражение кандидатов от «системных» партий. Кандидат от «Республиканцев» Валери Пекресс не набрала и скромных пяти процентов голосов, надежда социалистов, мэр Парижа Анн Идальго не дотянула и до двух. Успех сопутствовал крайне правым и крайне левым. На четвертом месте — открытие нынешней избирательной кампании Эрик Земмур. Он бился за один электорат с Ле Пен, выступая, по некоторым вопросам, с куда более радикальными идеями, чем она, и в итоге набрал достойные семь процентов. А на третьем месте — крайне левый Жан-Люк Меланшон, лидер партии «Непокорившаяся Франция». Он строил свою кампанию на критике, в первую очередь, Ле Пен и Земмура, и чуть было не попал во второй тур.

Такова уж диалектика французской политики: как только активизируются крайне правые в бой, с кличем «демократия в опасности», рвутся и крайне левые. Битва наследников маршала Петэна с наследниками Мориса Тореза приводит к тому, что победителями оказываются кто-нибудь более умеренный и привычный французскому обывателю. Типа Макрона.

Безусловно, велик соблазн объяснить нынешнюю активизацию крайне правых, от которых за президентское кресло бились аж два харизматичных политика (Ле Пен и Земмур), очередным наплывом мигрантов в страну. Однако рост популярности крайне правых обозначился еще до того, как во Францию хлынули украинские беженцы.

На фоне их притока и Земмур, и Ле Пен снизили градус антииммиграционной риторики. Последняя вообще старается обойти скользкую для нее российско-украинскую тематику молчанием. Она предпочла сосредоточится на внутрифранцузской повестке.

«Украинскую карту» попытался разыграть в своих интересах Макрон. Он долго затягивал свое вступление в избирательную кампанию, откровенно рассчитывая начать ее с лаврами миротворца, усадившего за стол переговоров Путина и Зеленского. Когда 24 февраля эти надежды пошли прахом, Макрон стал отстаивать наиболее жесткие санкционные меры воздействия на Кремль, считая, что страна их может себе позволить — французский бизнес не так связан с Россией, как, допустим, германский. Происходящее трактуется Елисейским дворцом бесхитростно, но понятно для избирателя: вернулись времена семидесятилетней давности и, соответственно, Де Голля на переправе хорошо бы не менять.

Оппоненты Макрона, в свою очередь, бьют по слабым местам политики президента. Они педалируют темы антикоронавирусных ограничений и роста цен на газ. Последнее — конек Меланшона, который, поддержав Украину и осудив действия России, однозначно высказался при этом за то, чтобы Франция не отказывалась от российских энергоносителей.

Сейчас от пришедшего третьим лидера «Непокорившейся Франции» во многом зависит результат второго тура. Пекресс, Идальго, лидер «зеленых» Янник Жадо, а также еще один крайне левый, кандидат от Компартии Фабьен Руссель призвали своих сторонников проголосовать 24 апреля за Макрона. А вот Меланшон ограничился лишь тем, что пообещал не отдавать «ни одного голоса» за Ле Пен. Призыв ясно и четко поддержать Макрона он назвал «политическим шантажом».

Между тем, Ле Пен вполне устроит, если во втором туре, 24 апреля, сторонники Меланшона просто не придут на избирательные участки. Собственно, и нынешний успех крайне правых социологи во многом объясняют относительно низкой явкой. Она на руку Ле Пен, чей избиратель очень дисциплинирован и всегда голосует — наверное, потому что в наибольшей степени недоволен тем, что происходит в стране.

На результат второго тура, конечно, повлияют предстоящие теледебаты двух кандидатов. Для Макрона они — еще и способ реабилитироваться за свою избирательную кампанию, крайне вялую и неудачную, по мнению ведущих французских СМИ. Выиграть только потому, что его посчитали меньшим злом по сравнению с Ле Пен нынешнему президенту очень не хочется. Предстоящие теледебаты он назвал «судьбоносными для Франции и Европы». Вот так, ни больше, ни меньше.

Судя по речи Макрона в своем штабе и на своих дебатах он намерен уделить внимание внешней политике. «Я хочу Францию, которая будет частью сильной Европы, а не Францию, которая выйдет из Евросоюза и будет иметь в союзниках интернационал из популистов и ксенофобов», — объявил президент.

А Ле Пен намерена большее внимание уделить экономике. Внешнюю политику она собирается рассматривать под углом разоблачения козней Брюсселя. Возможно, Ле Пен опять, как в 2017 году бросит Макрону, что вне зависимости от того, кто победит на выборах, Францией будет править женщина. Тогда это был намек на Ангелу Меркель. Сейчас возможен намек на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. В целом же тональность предстоящего выступления Ле Пен на теледебатах выразил, в эфире французского телевидения один из его сторонников: «У нас кругом говорят — Украина, Украина, Украина. А Франция-то где?»