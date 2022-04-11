Евро уже можно снять, а скоро можно будет и купить

Как сказано в сообщении российского регулятора, граждане, у которых валютные счета или вклады были открыты до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля смогут получить наличными не только доллары, но и евро. При этом общий лимит снятия сохраняется — это 10 тыс. долларов или их эквивалент в евро.

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Лимит на снятие валюты пока сохраняется и будет действовать до 9 сентября 2022 года. Снять средства сверх лимита в течение действия временного порядка граждане по-прежнему смогут в рублях. Конвертация проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи.

Кроме того, с 18 апреля Банк России возобновляет возможность для банков продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля. Ранее, напомним, регулятор запретил покупку наличной валюты физлицами сроком на полгода — с 9 марта по 9 сентября.

Не стоит перекладывать валюту «под подушку»

Центробанк постепенно нормализует работу финансовой системы, констатирует ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. В конце февраля и начале марта резко вырос спрос на валюту, что стало угрожать устойчивости банковской системы. Но на текущий момент ажиотажный спрос прошёл. Банки смогли принять меры, которые позволяют удовлетворить потребности вкладчиков в обналичивании валютных счетов.

Впрочем, полагает аналитик, смысла в подобном обналичивании довольно мало. Наличность «под подушкой» душу, возможно, и греет, но дохода не приносит. И пусть сегодня ставки по валютным депозитам уже не такие высокие, как в середине марта, но они достаточно привлекательны, чтобы иметь преимущество перед наличностью.

Пожалуй, считает Кочетков, от «валютной» нормализации в большей степени выигрывают частные предприниматели, которые занимаются трансграничной торговлей. Для них доступ к валютным средствам и возможность покупки валюты на бирже без блокирующей комиссии —важная составляющая жизнеспособности бизнеса. В прочем, и для частных вкладчиков такая нормализация — свидетельство безопасности их банковских вкладов.

Шок прошел. Бизнес сможет вздохнуть

Ряд мер по смягчению операций с наличной валютой ЦБ анонсировал одновременно со снижением ключевой ставки до 17%, обращает внимание специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян. Помимо разрешения на снятие евро, с сегодняшнего дня отменена 12-процентная комиссия за покупку валюты на бирже. Кроме того, с 11 апреля банки вернутся к своим стандартным спредам при покупке/продаже валюты — то есть, купить доллары или евро можно будет как раньше, по курсу, максимально приближенному к биржевому, с разницей в 1-2 рубля.

То есть, полагает Григорян, по мнению ЦБ, в дальнейшем ужесточении валютного контроля больше нет необходимости. И хотя снижение ключевой ставки и существенное ослабление валютных ограничений были предсказуемы, многие не предполагали, что это произойдет так быстро — большинство ожидало подобных шагов в пределах примерно трех месяцев.

Сегодняшние действия ЦБ позволяют говорить о том, что первый шок прошел, и ситуация начинает приобретать прогнозируемые очертания, считает эксперт. Скорее всего, в дальнейшем следует ждать очередных послаблений — как в отношении валютного контроля, так и в плане снижения ключевой ставки. Последняя мера позволит «вздохнуть» бизнесу, который сможет рассчитывать на приемлемые ставки по кредитам. Безусловно, это запустит восстановительные механизмы в экономике.