Ряд стран ЕС блокирует введение эмбарго на российскую нефть

Объединенная Европа вновь не может объединиться. Теперь камнем преткновения стали планы ввести запрет на поставки энергоносителей из России. По крайней мере, на данный момент договориться европейцам удалось лишь по одному из трех основных энергоносителей – углю из России.

На этой неделе в Европе начинается обсуждение запрета импорта российской нефти. Главным препятствием на пути европейского эмбарго на российские нефть и газ сейчас является Венгрия, глава которой назвал запрет «красной линией», переступать которую венгры не намерены. Евросоюз (ЕС) оказался жертвой собственной игры в объединение, потому что сейчас для принятия мало-мальски важных решений, к которым конечно же относится эмбарго на российские энергоносители, необходимо согласие всех 27 членов объединенной Европы. Так что любая страна, как в данном случае Венгрия, может сорвать принятие важных решений.

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К тому же, венгры не одиноки в «любви» к нефти и газу из России. Проблема упирается, естественно, в деньги. Достаточно сказать, что цена на электрическую энергию в еврозоне в марте выросла на 45% по сравнению с мартом прошлого года. Будапешт покупает у России газ в несколько раз дешевле рыночных цен и, как нетрудно догадаться, не хочет отказываться от миллиардов долларов, которые он экономит на долгосрочных контрактах с «Газпромом».

На прошлой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин энергично работает над ослаблением зависимости от российской нефти. Теоретически, подчеркнул один из высокопоставленных немецких чиновников, Германия могла бы присоединиться к нефтяному эмбарго, но не раньше конца текущего – начала 2023 года. Запретить поступающую в Европу по морю российскую нефть Брюсселю относительно легко, однако ФРГ придется изрядно потрудиться, чтобы найти замену нефти, поступающей из России по нефтепроводу.

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Урсула фон дер Ляйен, возглавляющая Еврокомиссию (ЕК), пообещала разработать «нефтяные» санкции. Ее поддерживает и главный европейский дипломат. Financial Times (FT) цитирует слова Жозепа Борреля о запрете российской нефти: «Рано или поздно это произойдет». По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Джо Байден каждый день напоминает европейским союзникам о необходимости избавиться от зависимости от российских энергоносителей. Многие политологи и экономисты вполне логично считают главной причиной поведения США в последние 10-20 лет желание вытеснить с европейского рынка российские нефть и, особенно, газ и заменить последний американским сжиженным газом.

Проект ограничений по российской нефти в Брюсселе уже готов, но 11 апреля его не будет в повестке встречи министров иностранных дел членов ЕС из-за отсутствия консенсуса по этому вопросу. Венгерский премьер Виктор Орбан, по крайней мере, на данный момент переступать красную линию не собирается.

FT пишет, ссылаясь на высокопоставленного чиновника ЕК, что во всем виноваты страны, которые он, кстати, не называет, сильно зависящие от нефти из России. Вопрос нефтяного эмбарго сложнее запретов других главных энергоносителей, потому что необходимо, например, решить, какие нефтепродукты в него войдут, и как долго продлятся этапы, на которые будет разбит полный запрет на импорт российской нефти. Но самый главный вопрос любого эмбарго: полным или частичным оно будет? В Брюсселе обсуждались самые разные варианты и схемы. Например, введение на российскую нефть тарифов, а не полный ее запрет, как угля. В целом доля нефти из России в нефтяном импорте ЕС составляет 25%, т.е. она ниже, чем газа; но у ряда стран зависимость значительно выше средней.

Отвечая на вопрос о общеевропейском запрете импорта российской нефти, официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сказал, что «вопрос не поднимался, поэтому и запрещать нечего».

Урсулу фон дер Ляйен и Жозепа Борреля очень энергично поддерживают ряд восточно-европейских стран, включая Польшу и государства Балтии. Давление на Венгрию и Виктора Орбана нарастает с каждым днем. Сколько его сможет выдерживать Будапешт, покажет время.