Завершился Форум «ГОСЗАКАЗ»: как решили поддержать производителей и бизнес во время санкций

Мероприятие проходило под лозунгом «Время российской промышленности!». Задачей участников было найти пути поддержки национального индустриального сектора и бизнеса во время санкций.

Открывая Форум, председатель Оргкомитета форума вице-премьер Юрий Борисов посетил стенды с наукоемкой продукцией «Росатома», «Ростеха», концерна «Алмаз-Антей», «Автодора» и «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). По мнению Борисова, именно на высокотехнологичные отрасли экономики следует делать ставку. На стенде Инжинирингового центра «Кинетика» ему продемонстрировали отечественный 3D-принтер.

«В этом году Форум проводился в особых экономических условиях. Нам удалось оперативно перестроить повестку под реалии сегодняшнего дня. Экспертное сообщество ежегодно использует нашу площадку как плацдарм для подготовки законодательных инициатив. Сейчас мы оперативно готовим резолюцию, которая ляжет в основу поручения Правительства по итогам мероприятия. Решать поставленные задачи надо максимально быстро. Время не ждет», - отметил Андрей Садофьев, директор Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ».

Ключевым событием Форума стало пленарное заседание «Закупки российской продукции – новые вызовы», организованное Правительством РФ. Спикеры сообщили, что работают над задачей решить, как максимально сблизить заказчиков по 44 и 223 ФЗ и убрать все мешающие барьеры. Так, решили, что нужно менять внутренние регламенты и стандарты корпоративных закупок, необходимо от краткосрочной системы планирования закупок от 1 года до 3 лет выходить на долгосрочные офсетные контракты. Говорили о существенном развитии ГИСП, и появлении принципиально новых механизмов поиска контрагентов – таких, как Биржа импортозамещения. А также о том, что ГИС ЕИС скоро станет также системой бюджетных платежей. Задача сократить срок оплаты предприятиям с 30 дней до 7 дней.

Замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Ученов сообщил, что всего за несколько дней по запросам бизнеса были приняты поправки в закон о промышленной политике, послабления по срокам реализации контрактов и степени локализации производств. Фонд развития промышленности будет докапитализирован на 20 млрд рублей.

Сквозной темой форума стал доступ индустриального сектора и бизнеса к инвестициям и кредитам по адекватной ставке. Крупнейшие финансовые организации, участвовавшие в Форуме, опорные банки подтвердили готовность продолжать поддерживать промышленность и МСП кредитными продуктами по льготным ставкам.

В неформальной обстановке Делового обеда представители крупнейших госкомпаний и корпораций страны обсудили предстоящую реформу 223-ФЗ в пользу национального режима в закупках. Также участники мероприятия говорили о механизме, который считается спасательным кругом экономики – офсетный контракт.

Стратегическая сессия «Технологический суверенитет и импортозамещение: новые инструменты в арсенале промышленности», по сути, стала анонсом новой линии Минпромторга в сфере ИТ. Министерство будет создавать и развивать инжиниринговые дизайн-центры на платформе консорциумов - союзов предприятий, добровольно объединившихся с целью координации их деятельности для достижения определённой цели. Они позволят объединить усилия отечественных производителей микроэлектроники и софта под государственный заказ конечного продукта – программно-аппаратных комплексов. Будут расширены льготы для таких дизайн-центров. Дефициты компонентной базы планируется перекрыть за счет гибкого параллельного импорта и разумного регулирования в пользу решений с российским процессором. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.

Второй день форума был посвящен инструментам законодательного регулирования контрактной системы и корпоративных закупок. Тематические мероприятия третьего дня были посвящены закупкам со сложной отраслевой спецификой: медицине, земельным торгам, коммерческому сектору, гособоронзаказу и возможностям цифровизации для их упрощения.

Традиционно форум завершился открытой сессией, на которой посетители задали вопросы представителям Минфина, ФАС и Федерального казначейства.