Акции дня: трейдеры решили озолотиться за счет «Селигдара»

Уверенный рост вторую сессию подряд продолжают показывать котировки золотодобытчика компании «Селигдар». По итогам торгов на Мосбирже во вторник, 12 апреля акции подорожали на +4,16% до 52,29 рублей за штуку.

Интерес к акциям золотодобытчика возник на фоне роста цен на металл, который традиционно выступает защитным активом. Цены на золото могут вырасти до 2000 долларов за унцию, считает ведущий аналитик «Промсвязьбанка» Алексей Головинов. «Мы ожидаем, что цены на золото продолжат расти. Этому будет способствовать высокое инфляционное давление, геополитические риски. Кроме этого, техническая картина для золота также складывается благоприятно», - отметил он.

Спрос на драгметалл подогревается ожиданиями очередного финансового кризиса, добавляют эксперты. Этому способствуйте рекордный за многие десятилетия рост инфляции в мире при неизбежном спаде производства в условиях высоких цен на топливо.

Во вторник, 12 апреля стоимость унции золота составляла 1974,7 долларов (+1,36%). Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,63% до 2540,99 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,21% до 1004,7 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:06 мск составила 105,24 долларов за баррель (+6,86%). Российская валюта слабела – 79,68 рублей за доллар.

С 24 февраля российский рынок акций оказался под давлением геополитической ситуации и западных санкций, которые были введены после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. После этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились до 24 марта, когда они были запущены в ограниченном режиме. Сейчас к торгам допущены все акции.