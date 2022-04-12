Nasdaq: распродажи акций расширяются

За выходные многие имели возможность спокойно обдумать «ястребиные» заявления чиновников ФРС – это вылилось в новую распродажу казначейских облигаций с самого утра понедельника. Доходность десятилетних U.S. Treasury достигла 2,793%. Это более чем трехлетний максимум (с января 2019 года).

Такому росту способствовало еще и то, что во вторник в США будет обнародована статистика по инфляции за март. Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидают скачка потребительских цен за месяц на 1,1% и выход показателя в годовом исчислении на уровень 8,4%. Это означало бы, что инфляция достигла уровня декабря 1981 года.

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Между тем не прошло и недели с тех пор, как представители ФРС объявили чуть ли не крестовый поход в борьбе с ускоряющимся удорожанием жизни населения. Трейдеры сейчас рассчитывают на то, что ФРС до конца года повысит ставку с нынешних 0,25-0,5% еще на 225 б.п. По данным CME FedWatch Tool, вероятность такого и более жестких вариантов оценивается срочным рынком выше 80%.

Подъем в сумме на 250 б.п. станет самым быстрым ужесточением денежно-кредитной политики в США с 1994 года, но есть те, кто ожидает большего. Так, шансы на то, что за весь год прирост ставки составит 275 б.п. или более превышают 40%. И в любом случае, в следующем году рынок ждет продолжения ее подъема. При этом параллельно Федрезерв будет еще и сокращать свой баланс на $95 млрд в месяц. С нынешних $8,9 трлн он будет снижаться на $1,14 трлн в год. Эта сумма фактически будут откачана с рынка ценных бумаг.

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Все это ведет к не самым оптимистичным прогнозам экономического роста и будущей ликвидности на биржах. Соответственно, и для американских акций это не лучший фон – уже через несколько часов, едва дождавшись открытия торгов, они упали.

Но Азия и Европа смогли отреагировать быстрее. Падали гособлигации, а вслед за ними – и акции. Дешевела нефть – Brent опустилась ниже $100 за баррель.

Не удержался даже биткоин, впервые за месяц упавший ниже $40 тыс. Последнее, впрочем, не должно удивлять – корреляция старейшей криптовалюты с американским рынком акций уже давно довольно велика и продолжает расти.

Падение Азии

Азиатские валюты снижались. Доллар поднялся выше 125 иен впервые с 2015 года. «Доллар-иена выглядит уязвимой для движения к 130, если доходности облигаций США продолжат расти, а Банк Японии останется привержен доходности 10-летних облигаций на уровне 0,25%, — пояснил Bloomberg глава отдела азиатских исследований Australia & New Zealand Banking Group Ltd Хун Гох. – Это также окажет дополнительное давление и на другие азиатские валюты».

У рынков региона были и еще проблемы, отразившиеся на котировках. Инфляция производителей, равно, как и темпы роста потребительских цен в Китае в марте оказались куда выше, чем ожидалось. Индекс цен производителей вырос на 8,3% (аналитики ждали 7,9%), а индекс потребительских цен – на 1,5% (ожидалось 1,2%). И все это на фоне самой сильной волны пандемии в КНР с 2020 года.

Так что акции материкового Китая и Гонконга падали весь день. Индекс CSI 300 (акции крупнейших котирующихся на материке китайских компаний) упал на 3,09%. Shanghai composite потерял 2,61%, а Shenzhen component на 3,671%. Гонконгский Hang Seng упал на 3,3%.

И прочие азиатские рынки закрылись преимущественно снижением. Индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии упал на 1,55%. Nikkei 225 упал на 0,61%, японский Topix – на 0,38%, южнокорейский Kospi – на 0,27%, а Jakarta Composite – на 0,1%.

Взлет доходностей в Европе

Доходность 10-летних немецких облигаций выросла на 11 б. п. до 0,823% - это самый высокий ее уровень с сентября 2015 года. В Великобритании у аналогичных бумаг она достигла 1,854% - шестилетнего максимума.

Французские десятилетки вышли на максимум доходности с июля 2015 (1,326%), однако их премия относительно облигаций Германии снизилась. Так инвесторы отреагировали на результаты первого тура президентских выборов во Франции. Теперь во втором встретятся Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

Инвесторов беспокоят протекционистские планы последней, а также ее намерения относительно снижения налогов и национализации платных дорог. Но сейчас рынки немного «выдохнули»: на прошлых выборах в аналогичной ситуации Макрон уверенно победил Ле Пен во втором туре. Однако серьезных оснований для оптимизма нет: опросы показывают, что исход борьбы кандидатов не очевиден.

«Я не ожидаю, что французские фондовые рынки будут расти, пока не состоится второй тур – мы ожидаем большой волатильности и торговли в ограниченном диапазоне», - сообщил Reuters глава отдела стратегии акций Julius Baer Матье Рашетер.

Как бы то ни было, французский CAC 40 прибавил 0,12%, тогда как общеевропейский индекс Stoxx 600 закрылся с понижением на 0,7%. При этом бумаги технологических компаний в Европе упали на 2%, что вполне объяснимо: сверхнизкие и даже отрицательные ставки в ЕС ранее очень поддерживали акции роста.

На Европу ужесточение денежно-кредитных условий в США тоже влияет, к тому же и ей в более отдаленной перспективе предстоит рост ставок и сокращение баланса ЕЦБ. Чиновники последнего встретятся во Франкфурте в четверг, чтобы обсудить свои дальнейшие шаги. Так что в итоге германский DAX закрылся снижением на 0,64%, испанский IBEX 35 – на 0,28%, британский FTSE – на 0,67%, итальянский FTSE MIB – на 0,28%, а голландский AEX – на 1,38%.

Технологическая распродажа

Американские акции пострадали сильнее. Nasdaq Composite снизился на 2,18% за сессию, S&P 500 – на 1,69%, а Dow Jones Industrial Average – на 1,19%. Такая разница в цифрах была вызвана в первую очередь тем, что инвесторы в США, как и в Европе, распродавали в первую очередь акции роста, на которые высокие ставки влияют особенно негативно – доля же таких бумаг в индексах отличается.

Все сектора рынка завершили день в минусе, но основные потери все же понесли технологии. В апреле Nasdaq упал более чем на 5% и теперь находится на 17,27% ниже исторического максимума. От возвращения на территорию «медвежьего рынка» (минус 20% от пика), с которой он ушел в марте, индекс отделяет небольшая дистанция.

За считанные дни заметная часть достижений яркого мартовского «ралли медвежьего рынка» уже стерта, но причина, по которой это случилось, никуда не исчезла. Рост доходности U.S. Treasury неизбежно продолжится, как и цикл подъема ставки ФРС. И большое движение фондовых индексов вниз тоже продлится. Это, впрочем, совершенно не исключает возможности ралли между падениями – именно так и движутся акции во времена «медвежьих рынков».

«Если суммировать то, что движет рынками сейчас, то мы просто отражаем то, что видим в доходности казначейских облигаций, - говорил CNBC главный рыночный стратег National Securities Арт Хоган. – И трудно сказать, что может прервать этот цикл, кроме пары дней или недель, когда ставки либо стабилизируются, либо начнут немного снижаться».