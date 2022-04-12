Американское чудо: ценные бумаги растут вместе с инфляцией

Объявления Минтруда США о мартовской инфляции рынок ждал не то, чтобы с особым нетерпением, но в полной готовности. Ценные бумаги падали уже больше недели. Мировой фондовый индекс MSCI снизился до минимума почти за месяц. В минусе утром во вторник торговались европейские акции и фьючерсы на американские индексы. Доходность казначейских облигаций переписывала многолетние максимумы — у U.S. 10 Year Treasury она достигла уровня, невиданного с декабря 2018 года (2,836%). По ходу падения наращивались короткие позиции.

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Консенсус-прогнозы экономистов предполагали, что инфляция вырастет весьма заметно — с февральских 7,9% до 8,4%. Обе цифры для США очень велики — это уровень времен начала президентства Рональда Рейгана (максимумы с января 1982 года и с декабря 1981-го). Тогда председатель ФРС Пол Волкер смог справиться с инфляцией, только загнав высочайшими ставками американскую экономику в рецессию.

Представители Федрезерва сейчас тоже выступают «по-ястребиному», хотя текущий диапазон ставки 0,25-0,5% бесконечно далек от двузначных цифр рейгановской эпохи. Но рынок уверен, что к концу года она окажется выше 2,5%. К тому же планируется сокращение баланса ФРС на $95 млрд в месяц. И одно только это вызывает опасения рецессии в следующем году. Свежая статистика должна была укрепить решимость регулятора, но что-то принципиально изменить смогли бы только совсем уж шокирующие цифры.

Они же оказались лишь чуть выше прогноза. Минтруд сообщил, что в марте инфляция достигла 8,5%. Это тоже максимум с декабря 1981 года.

Базовая инфляция (без учета продуктов питания и энергоносителей) выросла до 6,5% - максимума с августа 1982 года. Впрочем, за месяц рост цен по этому показателю составил 0,3% против ожидавшихся 0,5%. В значительной мере это было заслугой самого большого падения цен на подержанные автомобили с 1969 года (минус 3,8%). Без них базовая инфляция достигла бы 8,1% - и это тоже максимум с 1981 года.

И тут, неожиданно для некоторых наблюдателей, фьючерсы на американские индексы и цены на казначейские облигации быстро пошли вверх. Это закрывались «короткие позиции» на факте, ради которого они и открывались. В результате после начала торгов в США выросли и акции. Nasdaq в начале сессии подскочил на 2%.

Информагентства и телевидение стали объяснять это явление глубоко оптимистичными данными по базовой инфляции. Старший экономист BMO Capital Markets Сал Гуатьери на Bloomberg говорил о «долгожданной передышке после устойчивого роста базовой инфляции в последнее время». А на CNBC старший экономист по США Capital Economics Эндрю Хантер высказывал мнение, что мартовское повышение цен «отметит пик» инфляции.

Вот только рост акций на закрытии позиций оказался недолгим. В Европе основные индексы даже не вышли из «красной зоны», а американские заметно убавили прирост. Nasdaq через пару часов был в плюсе уже только на 1%.

И правда: к лучшему-то ничего особенно не изменилось, кроме интонаций комментаторов. Доподлинно пока известно только то, что инфляция продолжила быстрый рост. Подержанные автомобили, конечно, уникально подешевели (а новые, кстати, подорожали), но что будет с их ценами в апреле — неизвестно, да и не особенно важно. А вот то, что ФРС уже через месяц поднимет ставку на 50 б.п. и начнет сокращение баланса — это уже практически факт.