АЦБК протестировал работу новой российской цифровизированной паровой турбины

На АО «Архангельский ЦБК» завершены гарантийные испытания новой российской цифровизированной паровой турбины. Как говорится в сообщении компании, испытания турбоагрегата мощностью 60 МВт, в составе которого будет работать цифровизированная паровая турбина ПТ-60-8,9/1,9 производства Уральского турбинного завода, прошли на ТЭС-1.

Созданная в АО «РОТЕК» система выявляет дефекты за 2-3 месяца до того, как они могут привести к аварийной ситуации, а также даёт возможность контролировать техническое состояния оборудования, действия эксплуатационного персонала и подрядчиков, что снижает затраты на его ремонт. Особенностью данного проекта является то, что реконструкция энергоблока была выполнена в действующем машзале между работающими турбоагрегатами №6 и №8.

Турбина ПТ-60-8,9/1,9 относится к новому поколению агрегатов: двухцилиндровая турбина укомплектована новейшей системой автоматического управления. Новый агрегат, вместо ранее используемого водородного, имеет воздушное охлаждение, что гораздо пожаробезопаснее. Турбина подключена к программно-аппаратному комплексу предиктивной аналитики и удаленного мониторинга Система «ПРАНА».

В настоящий момент АЦБК реализует программу модернизации энергетической системы предприятия. Поэтапное обновление турбинного цеха ТЭС-1 АЦБК – одна из важнейших задач технической модернизации. Первым ее этапом стала замена турбоагрегата мощностью 60 МВт на ТЭС-1. На втором этапе планируется замена турбоагрегата №6 мощностью 30 МВт. На сегодняшний день ТЭС-1 обеспечивает теплом и электроэнергией не только производство, но и жилой сектор г. Новодвинска.

С вводом в эксплуатацию 60-мегаваттного турбоагрегата №7 установленная мощность первой теплоэлектростанции АЦБК возрастёт до 182 МВт. Стоимость основного и вспомогательного оборудования, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ составила более 2 млрд рублей.

Архангельский ЦБК основан в 1940 году. Является одним из ведущих российских лесохимических предприятий, специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы.

АО «РОТЕК» – компания, специализирующаяся на проектировании и возведении «под ключ» сложных технологических и инфраструктурных объектов. Также предприятие занимается разработкой и промышленной эксплуатацией программно-аппаратного комплекса прогностики состояния и мониторинга промышленного оборудования «ПРАНА», разработкой и производством компонентов для авиационной промышленности и энергетического машиностроения, высокоэффективных систем хранения и накопления энергии на основе суперконденсаторов, изготовлением, модернизацией и обслуживанием основного энергетического оборудования.