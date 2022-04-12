«Авито» откроет собственную сеть пунктов выдачи заказов

Сервис онлайн-объявлений «Авито» совместно с логистической компанией Exmail откроет собственные пункты выдачи и отправки онлайн-заказов через «Avito.Доставка», сообщают «Ведомости».

Первые 18 пунктов доставки откроются в апреле этого года. Выдача заработает в 12 городах России — Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Красноярске, Тюмени, Омске, Абакане, Томске, Иркутске, Барнауле, Перми и Хабаровске. Количество пунктов доставки и география сети пунктов будут увеличиваться с каждым месяцем, отметили в компании. Всего к концу 2022 года планируется открыть 350 точек, рассказал Сергей Пустыльник, руководитель отдела логистики «Авито».

В течение первых трех месяцев стоимость доставки заказа через пункты составит 9 рублей, дальнейшая ценовая политика пока не разглашается. В пунктах выдачи будут примерочные, а также точки для проверки электроники и бытовой техники. Уточняется, что через сервис «Авито.Доставка» можно будет отправить товар на сумму до 150 000 рублей, а максимальный вес посылки не должн превышать 15 кг.

Сервис «Авито.Доставка» был запущен в 2018 году. Он позволяет пользователям совершать покупки без личной встречи между покупателем и продавцом. После того, как покупатель выбирает и оплачивает товар на сайте, банк-партнер замораживает эту сумму. Продавец сможет получить деньги сразу после того, как покупатель примет товар. Если покупатель отказывается от товара, стоимость товара и доставки возвращается на его карту.

