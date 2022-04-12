Экспорт кофе из Бразилии в марте сократился на 6% по сравнению с тем же месяцем годом ранее

Экспорт кофе из Бразилии в марте упал на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 3,6 млн мешков (216 млн кг, исходя из того что в одном мешке содержится 60 кг зерен).

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Совет экспортеров кофе Бразилии (Cecafe).

При этом объем экспорта зерен арабики увеличился на 0,7%, до 3,1 млн мешков (186 млн кг), а зерен робусты — упал на 65%, примерно до 123 тыс. мешков (около 7,4 млн кг).

Экспорт молотого, обжаренного и растворимого кофе сократился на 7,8% и составил приблизительно 356,34 тыс. мешков (21,4 млн кг).

В Cecafe отметили, что высокие цены на сорт арабика на мировых рынках привели к росту спроса на сорт робуста в Бразилии. Между тем увеличение объема экспорта арабики произошло впервые за последние девять месяцев; до этого показатель снижался из-за дефицита контейнеров для перевозки товара и других логистических проблем.

Цена майского фьючерса на кофе сорта арабика на Нью-йоркской бирже ICE Futures 12 апреля опускается на 0,02% до $2,37 за фунт.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в России предложили отменить ввозные пошлины на чай, кофе и фрукты. Соответствующий документ от Союза производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюза) был направлен в Минэкономразвития. В Руспродсоюзе отметили, что обнуление пошлины позволит снизить себестоимость продукции.