Фотовыставка «Предприятия Москвы – к звездам!» открылась в метро столицы

Фотовыставка «Предприятия Москвы – к звездам!» открылась для пассажиров столичного метро и МЦК. Экспозиция размещена в переходе между станциями «Ленинский проспект» и «Площадь Гагарина». Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Выставка, приуроченная к 65-летию запуска первого искусственного спутника Земли – «Простейшего спутника», пройдет с 12 по 25 апреля. Посетители смогут узнать, как столичные промышленники осваивали космос, какой вклад они внесли в запуск «Простейшего спутника» и над чем работают сегодня.

«День космонавтики, безусловно, важный праздник для нашей страны и в частности для Москвы, которая остается центром ракетно-космической отрасли. Как и 65 лет назад, столичные промышленники производят практически все: от систем жизнеобеспечения до ракет-носителей», – сказал Овчинский.

«Простейший спутник», или ПС-1, запустили 4 октября 1957 года с космодрома Байконур. Он представлял собой шар диаметром 58 сантиметров и весом 83,6 килограмма. За 92 дня спутник совершил 1440 оборотов вокруг планеты, пролетев около 60 миллионов километров.

До этого, с 1955 года, советский конструктор Сергей Королев работал над созданием космического аппарата Д-1, впоследствии ставшим третьим советским искусственным спутником Земли. Однако в то время разработка аппарата затягивалась, тогда как США готовились к запуску своего первого спутника «Авангард-1». Чтобы опередить соперников, Королев предложил подготовить ПС-1.

Блок электропитания «Простейшего спутника» создали на предприятии «Роскосмоса» «Квант». Первый в мире искусственный спутник Земли был выведен на орбиту ракетой-носителем Р-7, разработанным сотрудниками НИИ-1 (сегодня – АО ГНЦ «Центр Келдыша»). Эти специалисты внесли большой вклад не только в создание Р-7, но и ракет-носителей на ее основе, которые вывели в космос множество спутников, межпланетных станций и космонавтов.

Об этом и многом другом можно узнать на фотовыставке, которая также представлена в парке Фили. В проекте участвуют ведущие промпредприятия ракетно-космической отрасли столицы. Среди них – ГКНПЦ имени Хруничева, НПП «Квант», ГНЦ «Центр Келдыша» и многие другие. Проект подготовлен при поддержке Госкорпорации «Роскосмос».