В Госдуму внесен законопроект о внешнем управлении в покинувших Россию компаниях

Депутаты «Единой России» внесли в Думу законопроект о внешнем администрировании иностранных компаний, покинувших Россию, сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на Telegram-канал партии «Единая Россия». В партии заявили, что основной задачей нового документа является защита интересов российских граждан.

Чтобы попасть под внешнее управление, компания, работающая в России, должна иметь более 25% под прямым или косвенным контролем нерезидентов .

Решение о введении внешнего управления будет принимать межведомственная комиссия при Минэкономразвития, министерства или главы регионов смогут обращаться к ней с соответствующими инициативами. Причиной для этого будет считаться прекращение компанией деятельности в РФ без очевидных экономических причин, при условии, что ее деятельность важна для стабильности экономики.

Второе условие выполняется, как писала ранее в статье о законопректе газета «Коммерсант», если компания производит товары первой необходимости, контролирует большую долю на местном рынке, является градообразующим предприятием (обеспечивает 25% занятости в конкретном населенном пункте), является единственным поставщиком (в реестре государственных закупок), входит в цепочку поставок значимых для России отраслей промышленности (т.е. подпадает под действие того же регулирования).

В «Единой России» подчеркнули, что для владельцев иностранных компаний сохраняется возможность возобновить работу или продать свои акции.