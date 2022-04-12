Госдума рассмотрит отмену оплаты в системе «Платон»

Госдума РФ к лету подготовит к рассмотрению в первом чтении законопроект об отмене взимания платы за проезд грузовиков массой более 12 тонн по федеральным дорогам, пишет «Интерфакс». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что российские транспортные компании, попавшие под санкции, несут повышенные расходы из-за обязательства платить по системе «Платон».

«Отмена системы взимания платы за проезд большегрузных транспортных средств "Платон" в первую очередь снизит стоимость транспортировки продуктов питания, а значит, поможет сдержать рост цен на продовольствие и облегчить его поставки в регионы России», — объясняется в документе.

Ожидается также, что отмена системы «Платон» снизит нагрузку на доходы российских граждан.

«Платон» является системой взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным дорогам Российской Федерации. Оплата была введена с целью компенсации ущерба, который большегрузы наносят этим магистралям. По данным на 22 февраля 2022 года, в системе «Платон» зарегистрировано 700 тыс. грузоперевозчиков и 1,6 млн большегрузов, две трети из которых принадлежат российским перевозчикам.