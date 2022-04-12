Индия намерена резко увеличить экспорт товаров в Россию

Индия планирует увеличить поставки в Россию на 2 миллиарда долларов, используя для оплаты рубли и рупии, сообщает индийское издание Business Standart со ссылкой на осведомленные источники.

Для этого администрация премьер-министра Нарендры Моди ведет переговоры с Москвой о либерализации доступа на рынок для ряда товаров индийского производства, сообщили источники издания. Правительства двух стран работают сейчас над платежной системой торговли в рупиях и рублях и ищут способы сбалансировать торговлю между странами, учитывая, что Индия является нетто-импортером российских товаров.