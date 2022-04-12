Индия намерена резко увеличить экспорт товаров в Россию

Индия планирует увеличить поставки в Россию на 2 миллиарда долларов, используя для оплаты рубли и рупии, сообщает индийское издание Business Standart со ссылкой на осведомленные источники.
Для этого администрация премьер-министра Нарендры Моди ведет переговоры с Москвой о либерализации доступа на рынок для ряда товаров индийского производства, сообщили источники издания. Правительства двух стран работают сейчас над платежной системой торговли в рупиях и рублях и ищут способы сбалансировать торговлю между странами, учитывая, что Индия является нетто-импортером российских товаров.
По словам источников, Индия рассчитывает экспортировать продукцию, поставки которых в Россию прекратились из-за санкций США и ЕС.
В список входят лекарства, пластмассы, органические и неорганические химические вещества, товары для дома, рис, чай, кофе, молочные продукты и продукция животноводства.
Анализ, проведенный министерством торговли Индии, показывает, что Нью-Дели может легко увеличить экспорт в Россию 20 основных товаров, включая, морские продукты, текстиль и одежду, обувь, машины и электронику.
В настоящее время экспорт Индии в Россию составляет ничтожно малую сумму в 3 миллиарда долларов по сравнению с более чем 68 миллиардами долларов, составляющими объем экспорта в США. Общий объем двусторонней торговли между Россией и Индией составил 11,8 млрд долларов за первые 11 месяцев, начиная с апреля 2021 года, что несколько выше объема в 8,1 млрд долларов, зафиксированного за предыдущий полный год.
Ранее Эксперт Online писал, что Индия, несмотря, на давление США, не намерена отказываться от торговли с Россией. В Нью-Дели считают, что нейтральная позиция Индии отвечает национальным интересам страны.