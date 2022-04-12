Индия отказалась поддерживать нефтяную политику Байдена

Казалось, отношения Индии с США значительно улучшились во время короткого обострения отношений между ней и Китаем летом прошлого года. Однако уже к концу 2021 года в Вашингтоне начали бить тревогу, потому что Нью-Дели подписал с Москвой ряд крупных соглашений в области обороны и экономики. Окончательно надежды Белого дома на то, что удалось перетянуть Индию в западный лагерь, разрушили события на Украине. Сейчас также очевидно, что администрация Байдена крупно просчиталась в стратегии и, в первую очередь, в нефтяной политике, считает Oil Price (OP).

Окончательно убедиться в этом в Белом доме пришлось после того, как Нью-Дели заключил несколько сделок на покупку российской нефти, несмотря на строгие предупреждения Вашингтона.

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Как отмечает OP, новую политику в Азии и на Ближнем Востоке начал разрабатывать предшественник Байдена – Дональд Трамп в мае 2018 года после одностороннего выхода США из сделки по ядерной программе Ирана (JCPOA). Она была прямо связана с нефтью и заключалась, если в двух словах, в замене иранской нефти в краткосрочной перспективе нефтью союзников США на Ближнем Востоке, главным образом, ОАЭ и Бахрейна. В долгосрочной перспективе в Вашингтоне надеялись стать самодостаточной в отношении нефти и газа страной, которая будет вести дела только с теми странами, которые докажут верность в их борьбе с Китаем. Стратегия была разработана при сохранении длительное время нефтью цены на уровне 75-80 долларов за баррель. Именно на этом ценовом рубеже начинались неприятности для Америки как в экономике, так и в политике.

Индии в этом обширном плане отводилась важная роль с учетом ее мягко говоря натянутых отношений с Китаем, которые в очередной раз на короткое время резко обострились в июне 2021 года в Гималаях. Растущая роль Индии на мировой арене подтверждалась и ростом ее импорта энергоносителей. По данным Международного энергетического агентства (МЭА) в первом квартале 2021 года, именно на Индию приходилась наибольшая доля роста спроса на энергоносители на 25% в течение двух следующих десятилетий. К 2030 году она должна была обойти Евросоюз и стать третьим потребителем энергоносителей в мире. Ожидается, что потребление энергии Индией к 2040 году почти удвоится. К этому времени также ожидается, что ВВП Индии вырастет до 8,6 трлн долларов. Важная деталь: в прогнозе МЭА отмечалось, что рост спроса на энергию усилит зависимость Индии от импорта ископаемых видов топлива.

Тревожный звонок прозвенел для США, когда оказалось, что участники далекоидущего американского плана не хотят играть отведенные им роли, а намерены придерживаться собственных интересов и поддерживать хорошие отношения не только с США, но и с КНР. Наверняка в Белом доме, Госдепе и Пентагоне испытали шок, когда узнали, что Китай тайно строит в Халифе, ОАЭ, военный объект.

Вскоре появились подтверждения, что со стратегическим планом не все в порядке: лидеры Саудовской Аравии (КСА) и ОАЭ демонстративно отказались разговаривать по телефону с Джо Байденом, который хотел лично попросить их увеличить добычу нефти, чтобы снизить цены на нее и на бензин. Затем последовали тайные встречи в Пекине между китайским руководством и главами МИД КСА, Кувейта, Омана, Бахрейна и генсека Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ). На них обсуждалось заключение соглашения о создании зоны свободной торговли между КНР и ССАГЗ и расширение сотрудничества в регионе, из которого Америка явно собиралась уходить.

В Вашингтоне тогда еще не знали, что отказаться от отведенной ей американскими стратегами роли планирует и Индия. Горькое прозрение начало наступать в Вашингтоне в самом конце прошлого года, когда во время визита Владимира Путина в Нью-Дели были подписаны 28 соглашений о расширении и углублении сотрудничества в самых разных областях. Наиболее тревожным для США было то, что, кроме углеводородов, стали и судостроения, соглашения распространялись и на военную сферу. Индия, например, получала разрешение собрать как минимум 600 тыс. автоматов Калашникова. Еще большую обеспокоенность США вызвало заявление иностранного секретаря Индии Харша Вардана Шринглы о том, что Россия поставила Индии ракетные системы С-400.

Дальше – больше. Индия и ОАЭ вместе с Китаем не поддержали на голосовании резолюцию Совета безопасности ООН, осуждающую Россию за военную операцию на Украине. Наверное, после этого в Вашингтоне не очень сильно удивились, что Индия не присоединилась и к санкциям против России и что министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила в начале апреля: «Если мне предлагают топливо с дисконтом (нефть марки Urals Россия продает Индии с дисконтом около 30 долларов за баррель), почему я не должна его покупать? Ведь оно нужно для моего народа. Поэтому мы уже начали его (российскую нефть) покупать. Мы уже получили определенное количество баррелей, которого, думаю, хватит на 3-4 дня, и продолжим его покупать».

Если в Белом доме и Госдепе у кого-то еще и оставались сомнения, что Индия продолжит жестко отстаивать свои интересы, то они окончательно рассеялись после недавнего визита в Нью-Дели министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Причем, переговоры проходили вскоре после того, как в самом конце марта Вашингтон предупредил Индию, что значительное увеличение закупок индийцами российской нефти может подвергнуть Нью-Дели большому риску попасть под действие американских санкций.