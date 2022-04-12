Высокая инфляция увеличивает риски глобальной рецессии к концу года

В конце 2022 года в глобальной экономике начнется рецессия, утверждают экономисты Института мировой экономики Петерсона (PIIE). Высокие цены на нефть, пассивности потребителей из-за пиковых уровней инфляции за четыре десятилетия и замедления экономического развития Китая, увеличивают вероятность рецессии в масштабах всей планеты.

PIIE - далеко не единственный аналитический центр, который прогнозирует приход глобальной рецессии в скором будущем. Об этом же говорят, к примеру, опрошенные агентством Bloomberg экономисты. Главный советник президента США по экономике Брайан Диз заявил 11 апреля, что Соединенные Штаты ждет период сильной неопределенности, но все же воздержался прогнозировать рецессию.

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Рост мировой экономики в этом и следующем годах, по прогнозу Института Петерсона, замедлится до 3,3%. Это более чем в полтора раза ниже 5,8%, роста в 2021 г. Что касается американской экономики, то она в этом году прибавит 3%, а в 23-м – 2%.

Экономисты, опрошенные в апреле Bloomberg, прогнозируют рост экономики США в 2022 году на уровне приблизительно 3,3% и замедление в следующем году до 2,2%.

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«После года восстановления после пандемии почти все страны фиксируют значительное замедление темпов роста экономик,- приводит Bloomberg слова Карен Динан, старшего сотрудника PIIE, которая раньше работала, кстати, главным экономистом в Министерстве финансов США.

Потребители пока еще не привыкли к очень высоким ценам, которые продолжают быстро расти. Ситуацию с ценами осложняют многочисленные разрывы цепочек поставок, провоцирующие дефицит товаров. В конце февраля к этим проблемам присоединилось обострение ситуации на Украине, а также события в Китае, где новая волна пандемии привела к локдаунам в крупных регионах и городах, включая многомиллионный Шанхай. В результате вспышки коронавирусной инфекции Пекин снизил прогноз по росту китайской экономики.

Базовая инфляция в США в этом году снизится до 4,1%. В 2023 году она, по прогнозу Института Петерсена, еще больше ослабнет – до 3%, но будет все равно оставаться выше фээрэсовской цели, составляющей 2%. Потребительские цены, включая цены на энергию и продовольствие в марте взлетели на 6,6% по сравнению с мартом 2021 г.

Руководство ФРС повысило учетную ставку на четверть процента и заявило, что в этом году будет еще 7 повышений учетной ставки. Это, конечно, поможет замедлить рост цен, но, по мнению экономистов PIIE, в главном банке Америки перегибают палку. Ужесточение монетарной политики снизит спрос на рабочую силу и увеличит безработицу до 4,5%, что выше допандемического периода.