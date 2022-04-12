IT-компании ждут на рынке

IT-компаниям могут облегчить выход на Московскую биржу для привлечения капитала. Сейчас Минцифры и ЦБ РФ обсуждают такую возможность, сообщил глава министерства Максут Шадаев, выступая на встрече с представителями IT-отрасли в Корпоративном университете правительства Нижегородской области (КУПНО).

Министр отметил, что власти в целом намерены предпринять ряд шагов по поддержке сектора. Он подчеркнул, что упрощение выхода на биржу для IT-компаний станет только одной из мер. Например, Минцифры также рассматривает вопрос софинансирования частных венчурных технологических фондов для поддержки стартапов.

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На встрече затронули и льготную ипотеку. Глава Минцифры не исключил дальнейшего понижения минимального порога дохода, необходимого для получения этой меры поддержки. Такой вопрос может быть рассмотрен по итогам первых трех месяцев действия программы.

Как указано в сообщении министерства, обсуждалась также подготовка ИТ-кадров, онлайн-обучение, вопрос необходимости развития микроэлектроники. Были озвучены предложения по стимулированию инженеров для создания отечественного VR/AR-оборудования

Напомним, что ранее Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 21,5 млрд рублей на поддержку отечественной IT-отрасли в 2022 году. Средства будут взяты из резервного фонда. Выделенные средства направлены на

субсидирование процентной ставки по кредитам для IT-компаний (она не должна превышать 3%), что позволит обеспечить льготы для реализации как минимум 75 проектов по цифровой трансформации.

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Также деньги пойдут на увеличение максимальных размеров грантов, предоставляемых на реализацию проектов. Объем расходов составит 14 млрд рублей. ИТ-сектору становится доступна льготная ипотека для сотрудников компаний. Процентная ставка по взятым в 2020-2022 годах кредитам будет снижена до 5% годовых. Выделенные на эти цели 1,5 млрд рублей должны улучшить жилищные условия 10 тысяч граждан.

Инвестиции могут составить несколько триллионов

Западные источники финансирования для новых проектов в России, по сути, закрыты на неопределённое время, отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Поэтому стоит искать внутренние возможности.

Российский фондовый рынок давно нуждается в качественном росте числа эмитентов из сферы высоких технологий. У населения есть большой интерес к инвестициям и даже определённый капитал, который может быть использован для таких вложений.

Соответственно, облегчение доступа на биржу с одновременным использованием частно-государственного партнёрства может поспособствовать решению вопроса финансирования в сферах информационных технологий и производства полупроводниковой продукции, считает эксперт.

Впрочем, если сервисные проекты не требуют больших капиталов, то в области производства микросхем понадобится участие партнёров из дружественных стран. Это, кстати, также в их интересах диверсификации источников поставок.

Потенциальный объём инвестиций в новые технологичные проекты может составлять несколько триллионов, предположил Андрей Кочетков. Так, в начале марта россияне разместили на депозитах до 3 трлн рублей и 6 млрд долларов, воспользовавшись высокими ставками. Конечно, в сравнении с возможностями американского рынка это довольно скромные суммы, но для российских реалий это потенциально сотни тысяч высокооплачиваемых рабочих мест и замещение импорта по ряду крайне важных направлений.

Аналитик уверен, если закрываются одни возможности для финансирования, то необходимо создавать другие, включая облегчение доступа для первичных и вторичных размещений. Но для повышения их привлекательности стоит разработать дополнительный механизм частно-государственного партнёрства. Это позволит повысить доверие инвесторов к новым проектам, а также сделать их более масштабными.

Упрощенка только для IT — дискриминация

Любое упрощение законодательства и снятие бюрократических ограничений — это хорошо для бизнеса, заявил «Эксперту» принципал Fort Ross Ventures Егор Абрамов. По его словам, в России у инвесторов технологических компаний всегда была проблема с выходом из инвестиций: стратегических покупателей мало, а фондовый рынок неактивный.

Впрочем, если с первым сделать что-то в моменте сложно, то второе можно улучшать. А именно — упростить процедуры выхода компаний на биржу, а также стимулировать граждан инвестировать в фондовый рынок. Впоследствии же нужно стимулировать приток иностранного капитала на фондовую биржу. Это, конечно, надо делать в комплексе, но снятие барьеров — хороший первый шаг, уверен Егор Абрамов.

Выход любых компаний на Московскую биржу, безусловно, является большим плюсом, подтвердил член экспертного совета предпринимателей при правительстве Москвы Павел Ковшаров. Но в текущее время наиболее актуально помогать выводу на рынок производственных компаний. «Выход на биржу — это лишь один из инструментов привлечения инвестиций», — подчеркнул он в комментарии «Эксперту».

В настоящий момент предприниматели могут привлекать денежные средства от банков, облигаций или выводя свои компании на Московскую или любую другую биржу, напомнил эксперт. Сейчас для российских компаний выход на международные биржи невозможен. Но наш рынок, с одной стороны, является привлекательным — предприниматели действительно имеют возможность получить более длинные деньги дешевым способом. С другой — пока что для инвесторов существует огромное количество рисков.

«В связи с этим, кажется, что сейчас выход на Московскую биржу не будет таким эффективным, каким он мог быть еще 2-3 месяца назад. При этом сам инструмент нужен, но упрощенный способ вывода только IT-компаний — это дискриминационная политика. Мы должны ориентироваться на вывод производственных предприятий, чтобы получить инвестиции и ликвидность именно от них. Я поддерживаю сам процесс выхода на рынок, но при этом считаю, что необходимо расширять спектр компаний, которым государство будет помогать выходить на Московскую биржу», — заключил Павел Ковшаров.