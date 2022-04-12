Из совета директоров «Квадры» вышли шесть представителей «Онэксима»

Акционеры ПАО «Квадра» на внеочередном собрании, которое состоялось 10 апреля, решили досрочно прекратить полномочия членов совета директоров и избрать его новый состав.

Как сообщает «Интерфакс», совет покинули шесть представителей ООО «Группа "Онэксим"». Речь идет о заместителе гендиректора Михаиле Сосновском, исполнительном директоре Александре Зубкове, директоре юридической дирекции Сергее Подсыпанине, юристе инвестиционной дирекции Сергее Самцове, заместителе руководителя юридической дирекции Павле Филиппове, а также начальнике отдела стандартов корпоративного управления Андрее Кононове. Кроме того, из совета вышли президент Sitka Corporation Сергей Тазин, а также представители «Квадры» Семен Сазонов и Ксения Зеленцова.

На их места пришли гендиректор АО «Русатом инфраструктурные решения» («РИР», структура госкомпании «Росатом») Ксения Сухотина, которая 31 января была избрана гендиректором и председателем правления «Квадры», и еще пять представителей «РИР» — Олег Пастухов, Дарья Иванова, Михаил Иванов, Максим Чаховский и Светлана Никонова. Также в совет директоров вошли три представителя «Росатома» — директор департамента по взаимодействию с регионами Андрей Полосин, директор департамента поддержки новых бизнесов Дмитрий Байдаров и директор департамента экономического анализа Елена Помчалова.

В феврале «РИР» выкупила 82,47% акций «Квадры» у структур Михаила Прохорова. Сумма сделки не называлась, однако, по информации источников агентства, она составила около 26 млрд рублей.

В начале марта «РИР» выставил обязательное предложение о покупке акций «Квадры». Цена выкупа обыкновенных акций составляет 0,0131 рубля за штуку, привилегированных — 0,0086 рубля. Обязательное предложение действует до 24 мая текущего года.

ПАО «Квадра» — российская энергетическая компания, созданная в 2005 году в результате реформы РАО «ЕЭС России». Штаб-квартира предприятия находится в Туле. В состав «Квадры» входят 20 электростанций и 319 котельных мощностью 3,1 ГВт и 10,2 тыс. Гкал/ч. Выручка компании в 2021 году выросла на 10% в сравнении с аналогичным показателем 2020 года (56,63 млрд рублей), и составила 62,26 млрд рублей. Чистая прибыль «Квадры» по итогам прошлого года составила 3,01 млрд рублей, прибыль от продаж — 4,78 млрд.