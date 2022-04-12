Как выбрать выгодный кредит

Основные условия кредитования

На сайте Банк-Ранк.ru можно подобрать наиболее выгодный кредит в соответствии со своими целями и потребностями. Здесь представлены предложения от самых крупных банков нашей страны.

Выбирая кредит, стоит изучить следующие условия:

Цель кредита. Потребительские кредиты имеют нецелевой характер, после получения денежных средств пользователь может потратить их по своему усмотрению. Кредиты на более крупные суммы, например, ипотека или автокредит, носят целевой характер и выдаются на конкретные цели. После совершения покупки гражданин предоставляет в банк документы, подтверждающие целевое использование средств.

Размер и сроки кредита. Кредит на небольшую сумму получить значительно легче, чем кредит за существенную сумму. В последнем случае банк может потребовать залог, который переходит в собственность банка в случае, если гражданин не выполнит своих обязательств в установленные сроки. Сроки кредита зависят от платежеспособности гражданина, среди всех кредитов чаще всего встречается кредитование сроком от трех до пяти лет.

Какие документы требуются для оформления кредита

Полный список документов, необходимых для оформления кредита, можно узнать в выбранной финансово-кредитной организации. Чаще всего в пакет документов входят: паспорт, второй документ, удостоверяющий личность (права, ИНН и др.), справка о доходах или выписка с расчетного счета, а также копия трудовой книжки с места работы с обязательной подписью работодателя.

Какие требования предъявляются к заемщику

Кредиты выдаются совершеннолетним гражданам страны, которые имеют постоянную работу и стабильную заработную плату. Факт трудоустройства необходимо подтвердить документально.

Кроме того, банки постоянно расширяют перечень своих услуг, делая кредиты еще более доступными для большего количества потенциальных заемщиков. Например, некоторые банки предлагают кредиты на специальных условиях, которыми могут воспользоваться пенсионеры, студенты, самозанятые и другие категории граждан.

Среднее время рассмотрения заявки на кредит – пять рабочих дней.