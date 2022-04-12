Компаниям рекомендовано разделить выплаты по евробондам

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласилась с предложениями Минфина РФ и Центробанка прекратить выдачу разрешений на выплаты по еврооблигациям, если они не будут доходить до российских облигационеров. Производить выплаты по евробондам компаниям рекомендовали раздельно: держателям, чьи права учитываются иностранной учетной системой, — в прежнем порядке, а тем, чьи права учитываются в российской учетной системе, — через российского платежного агента. Об этом сообщается на сайте Минфина.

«Сейчас в связи с продолжающимися нарушениями прав российских держателей еврооблигаций со стороны международной расчетно-клиринговой системы, выплаты по еврооблигациям получают только те облигационеры, учет прав которых осуществляется в иностранной учетной системе. До российских же держателей еврооблигаций деньги не доходят», — отметили в Минфине.

Кроме того, в качестве альтернативного варианта обеспечения заемщиками интересов российских инвесторов рекомендовно осуществить их досрочный выкуп за рубли через российскую рыночную инфраструктуру.

Ранее «Эксперт» писал, что евробонды российских компаний-экспортеров раньше считались очень надежным инструментом. Они позволяли без особых рисков получить доходность 3‒3,5% в валюте. Обычно российские корпорации переводят деньги своим зарубежным «дочкам», которые и являются эмитентами евробондов. И именно эти переводы из-за санкций сейчас блокируются в Европе. Получается парадокс: у компаний из России деньги есть, платить они хотят, однако сделать это пока не могут.

