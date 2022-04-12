Лукашенко прибыл с визитом в Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом, сообщает Sputnik Беларусь, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

«Белорусский рейс номер один приземлился в аэропорту Благовещенска. У трапа самолета главу государства встречало руководство Амурской области и Благовещенска, а также члены белорусской делегации, прибывшие накануне», - говорится в сообщении.

В ходе визита Лукашенко планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Также лидеры двух стран посетят космодром Восточный в Амурской области, сообщает пресс-служба белорусского президента. Путин и Лукашенко намерены посетить строительную площадку стартового комплекса и пообщаться с летчиками-космонавтами и работниками космодрома.

13 апреля Лукашенко встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Главной темой переговоров станет сотрудничество республики с регионом.