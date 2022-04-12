Минфин опроверг сообщения о дефолте по евробондам

Информация CNN о дефолте России не соответствует действительности, так как Россия не объявляла дефолт по своим обязательствам по еврооблигациям, заявили в Минфине РФ. Дефолт означает отсутствие у должника средств для исполнения своих долговых обязательств, либо нежелание исполнять эти обязательства при наличии средств. Ни о том, ни о другом, речи в случае с Россией не идет, говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

«У Российской Федерации достаточно средств для своевременного обслуживания и погашения всех своих долговых обязательств. Неправомерные действия американских банков и правительства США, остановивших проведение платежей России в валюте, заблокировали получение причитающихся выплат части иностранных инвесторов. Чтобы защитить права инвесторов, Россия, как ответственный заемщик, предприняла дополнительные меры, зарезервировав необходимые суммы в рублях в российском депозитарии», — говорится в заявлении Минфина.

В министерстве напомнили, что досрочный выкуп 31 марта у российских инвесторов за рубли 72,4% выпуска облигаций «Россия-2022» сократил объем этих инструментов в обращении, что позволило уменьшить сумму платежа по ним 4 апреля с $2,045 млрд до $564,8 млн. В ведомстве подчеркнули, что невыкупленные облигации за редким исключением принадлежат иностранным инвесторам, и запретительные меры ущемили в основном их интересы. Введение запрета Минфин предложил расценивать, как неисполнение иностранными контрагентами своих контрактных обязательств.

«Препятствия для осуществления платежей в погашение и обслуживание госдолга в иностранной валюте созданы искусственно. Все возможные претензии кредиторов в связи со сложившейся ситуацией должны быть переадресованы властям государств, незаконно создавшим препятствия для исполнения Россией своих долговых обязательств», — подчеркнули в Минфине.

Ранее «Эксперт» писал, что министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил, почему Западу так важно произнести слово «дефолт». По его словам, дефолт — это удар по имиджу страны как надежного заемщика, и именно поэтому «Запад будет всеми силами стараться реализовать это, чтобы ограничить активность предпринимателей, причинить вред россиянам и нанести ущерб стране».

