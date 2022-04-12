Нелегальный рынок табака: как государству вернуть 100 млрд рублей

В этом году рынок нелегального табака поставит очередной печальный рекорд: 500 000 000 000, полтриллиона рублей – именно этой цифры может достигнуть общий экономический ущерб, нанесенный российскому бюджету контрабандными и контрафактными сигаретами, с 2015 года. За последние семь лет акцизы на табак выросли почти в 3 раза, толкая вверх цены на легальные сигареты. «Черный рынок» не платит налоги и предлагает контрафакт в 2-3 раза дешевле – неудивительно, что сегодня по самым консервативным оценкам доля нелегальных сигарет составляет не менее 11,5%.

Журнал «Эксперт» уже несколько лет исследует нелегальный рынок табака. Тенденция очевидна: государство видит проблему и последовательно расширяет инструменты для борьбы с нелегальными сигаретами. Система цифровой маркировки, единая минимальная цена на сигареты, повышение штрафов за производство и продажу нелегальных сигарет – только несколько из таких инструментов. При этом наши исследования и расследования показывают, что на региональном уровне эти инструменты работают с очень разной степенью эффективности. А где-то не работают совсем.

Это особенно тревожно, учитывая, что ситуация в экономике ухудшается, доходы домохозяйств, а с ними и покупательная способность снижаются, делая дешевый контрафакт все более привлекательным для российских потребителей.

Акциз преткновения

Мелкая нелегальная торговля товарами, в том числе сигаретами, существовала всегда. Однако челночная продажа, как правило, ограничивалась приграничными районами, рынками или мелкими магазинами и занимала небольшую долю в продажах, поэтому никогда не считалась серьезной проблемой.

Ситуация начала меняться после 2015 года. Игроки рынка забили тревогу – по итогам 2015 года доля нелегальной продукции составила 1,1% от всего табачного рынка. Показатель небольшой, но через год, по данным исследовательского агентства Nielsen, он удвоился, и дальше рос в геометрической прогрессии.

К третьему кварталу 2019-го, по данным того же агентства, доля теневого рынка достигла рекордных 15,6% и распространилась уже не только на приграничные регионы – продажи безакцизных сигарет фиксировали по всей стране, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Всего за несколько лет из мелкой челночной торговли контрабанда сигарет превратилась в огромный нелегальный рынок с отлаженными схемами поставки и сетью распространения, и оборотом в сотни миллиардов рублей. Причина такого роста – чистая экономика, покупатель выбирает то, что дешевле.

Согласно отчету Счетной палаты, в период 2016–2021 годов ставка акциза на сигареты была увеличена еще в 1,9 раза. Недавний пример: резкое повышение ставки акцизов сразу на 20% с 2021 года. Сейчас минимальный размер акцизов в пачке сигарет составляет 80 рублей, а единая минимальная цена на сигареты, установленная государством – 112 рублей.

С повышением ставок акцизов в России легальные сигареты становились дороже, а разница в цене с нелегальными сигаретами, с которых не платятся налоги – постоянно увеличивалась. Сегодня средняя цена за пачку сигарет составляет порядка 145-150 рублей, нелегальные сигареты на рынке обойдутся вам в два-три раза дешевле.

Одновременно в странах таможенного союза, прежде всего в Беларуси, акцизы, остаются в разы меньше по сравнению с российскими. Наша страна в лидерах по абсолютному значению ставки акциза. Разница со вторым местом, которое занимает Казахстан, составляет примерно 40%. А в Белоруссии акциз на самые дешевые сигареты в три раза ниже, чем в России.

Отсутствие таможенной границы между членами ЕАЭС позволяет завозить контрабанду в Россию в промышленных масштабах. Как правило, контрабандисты пользуются так называемым «прерванным транзитом», ставшим уже настоящей классикой. Так, по документам фура с сигаретами, официально произведенными белорусскими фабриками, идет транзитом через территорию России, например, в Среднюю Азию. Однако после пересечения границы нашей страны товар теряется и быстро расходится по регионам, в первую очередь, поступая на городские рынки.

Разница в цене на сигареты в Белоруссии и России обеспечивает нелегальным торговцам маржу, которая превышает 100% и легко окупает все возможные риски.

Кто и откуда

По итогам 2020-го эксперты впервые отметили улучшение ситуации на рынке: впервые доля нелегального табака снизилась. Ключевым фактором стала пандемия, а вместе с ней – закрытие границ, ужесточение контроля и, соответственно, нарушение привычных логистических цепочек контрабандистов. После короткого улучшения доля нелегальных сигарет снова стала расти.

Согласно исследованию Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции при Минпромторге РФ (ННЦК) в 3 квартале прошлого года, доля контрафакта и контрабанды составила не ниже 11,5%.

Как ранее рассказал «Эксперту Северо-Запад» директор ННЦК Александр Борисов, это исследование стало самым масштабным из тех, что когда-либо проводили в России. «В течение трех месяцев во всех 85 субъектах РФ проводились полевые исследования с целью выявления доли потребления населением нелегальных сигарет. В результате на анализ отправились 64 тысячи пачек из 840 населенных пунктов», - отметил эксперт.

Проведение подобного исследования научным центром при Правительстве страны – позитивный сигнал рынку, что проблема нелегальных сигарет является одной из приоритетных для федерального правительства.

В итоге лидерами антирейтинга по количеству нелегальных сигарет оказались Новгородская и Псковская области – здесь доля достигла 45,3% и 44,8% соответственно. То есть практически каждая вторая сигарета, проданная в регионах, оказалась контрафактной. Также в топе Дагестан (43%), Ростовская область (37,5%) и Брянская область (35,1%).

Такое лидерство объяснимо – все они расположены близко к границам, а значит через них и проходит в первую очередь львиная доля контрабанды на территорию России.

По этой же логике очевидно, почему в Камчатском крае, Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе вообще не были выявлены сигареты сомнительного происхождения. Слишком большие затраты на логистику для контрабандистов.

Кроме того, эксперты ННЦК нашли еще одну закономерность – доля нелегальной продукции растет по мере удаления от крупных городов и райцентров. Так, в сельских населенных пунктах она составляет 14%, а в городах с миллионным населением – 8,7 %.

Что касается происхождения нелегальных сигарет, то здесь без сюрпризов. Как и раньше – более 50% занимает продукция, ввезенная из стран ЕАЭС. В свою очередь, в этой категории абсолютный лидер (93%) – сигареты из Белоруссии. При этом две трети таких сигарет не имеют никакой акцизной марки.

Интересно, что в Белоруссии действует система квот на производство сигарет, и на табачную продукцию для внутреннего потребления в обязательном порядке клеится акцизная марка. При этом, по данным экспертов, квоты на производство табачной продукции для внутреннего потребления существенно превышают объемы реального потребления.

Бороться и искать

Запредельные цифры по доле нелегального рынка тем более удивительны, что государство предоставило правоохранителям эффективные инструменты для поиска и пресечения торговли контрафактом. Так, благодаря системе обязательной маркировки, с 2020 года продажа сигарет без специального цифрового кода запрещена. Система прослеживаемости буквально мгновенно предоставляет данные кем, где и когда была произведена пачка, и любой желающий может убедиться в подлинности купленной продукции, отсканировав код смартфоном. Кроме того, в прошлом году была введена единая минимальная цена на сигареты, которая служит дополнительным маркером легальности. В этом году она составляет 112 рублей.

То есть определить легальность продукта можно за несколько секунд, и без экспертиз.

Однако, оказывается, что повышение прозрачности рынка работает избирательно. Буквально, в каждом городе есть «оазисы», где прослеживаемость, электронная система отчетности, да и просто выдача чеков покупателям – излишняя морока.

Это городские рынки. Если супермаркету или магазину у дома для легальной продажи сигарет необходимо соблюдать целый свод правил: пройти регистрацию торговой точки в системе «Честный знак», подключить онлайн-кассу и сканер для считывания маркировки, то на рынке – это необязательные и даже «излишние» процедуры. Тем более, как показывает наше расследование, правоохранительные и надзорные органы смотрят на эти нарушения сквозь пальцы.

Это делает рынки основным источником нелегальных сигарет, особенно в крупных городах. Фактически, они стали хабами для распространения контрабанды и контрафакта: именно сюда поступают товары по схеме прерванного транзита, здесь они частично реализуются, хранятся и распределяются мелким оптом и в розницу. Всё это, разумеется, строго за наличный расчёт без чеков и налогов. По оценкам экспертов оборот теневого рынка сигарет превышает 1 млрд пачек в год – это десятки миллиардов рублей «черного» нала, который идет в карманы криминальных группировок. Ситуация на городских рынках, с учётом текущей экономической повестки, рискует вернуться в печально знаменитые 90-ые годы, с резким ростом нелегальной торговли и преступности.

Всё это в совокупности должно делать рынки приоритетным объектом внимания со стороны правоохранительных органов. Однако, пока ситуация выглядит скорее противоположным образом.

Несколько лет подряд «Эксперт» проводил собственное исследование данных по регионам, которые предоставляли управления МВД со всей страны. Сбор такой статистики весьма осложнен – в стране по-прежнему нет единого подхода к сбору данных, от управления к управлению свои правила, а многие региональные подразделения полиции работу с административными правонарушениями в этой части вообще к себе в статистку не относят.

В этом году журнал «Эксперт» совместно с редакциями южного, северо-западного округов, а также редакцией Урала провел собственные рейды по крупным городским рынкам, ставшим ключевыми точкам нелегальных продаж сигарет.

Свободная касса

В феврале этого года «тайные покупатели» отправились на закупки нелегального табака в наиболее известные точки в Ростове, Екатеринбурге и Челябинске. Как выяснилось из нашего эксперимента, в Ростове можно оптом закупиться в восьми местах, в основном все они находятся на крупных рынках — Центральном, Северном, Нахичеванском, Днепровском. Там же нелегальный табак доступен и в розницу. В Екатеринбурге – на Кировском оптовом рынке, оптовой базе «Комсомольская». В Санкт-Петербурге – на Южном и Саловском рынках, Калининской базе, Апраксином дворе.

По итогам закупок и официального обращения в МВД в Ростове, сотрудники полиции сообщили, что открыли дело и попросили приобщить к делу купленную пачку сигарет без акцизов. В Екатеринбурге по факту произведенных закупок было составлено заявление в ГУВД по Екатеринбургу, однако о каких-либо санкциях в отношении продавца до сих пор ничего неизвестно. Такая же ситуация и с заявлением в Челябинке. Ничего, кроме формального ответа о регистрации заявления, предпринято не было.

Подобные закупки провела межрегиональная общественная организация «Общественный совет по подростковому курению». Как сообщили в ответ на их обращение в районное УМВД о продаже немаркированных табачных изделий на территории Южного рынка в Санкт-Петербурге, полиция провела выездную проверку, но в возбуждении дела отказала, т.к. не обнаружила никакой нелегальной продукции. То есть даже проведение проверки не гарантирует принятия мер.

По данным общественной организации «Антидилер», с начала года ими было передано в правоохранительные органы 60 обращений, 23 из них закончились штрафом или изъятием продукции, остальные – ничем.

Уже несколько лет работает приложение «Патруль качества» – это сервис, с помощью которого любой желающий может фиксировать нарушения, связанные с продажей контрафактного табака, отправлять жалобы о некачественной продукции и следить за ходом решения.

Так вот из более чем 9 тысяч обращений, поданных с помощью приложения в 2021 году, только 646 обращений получили ответ, всего в 64 случаях нелегальные торговые точки были закрыты, и лишь в 18 случаях – контрафактная продукция была изъята. Среди лидеров по количеству обращений – Республика Башкортостан (всего 1033 обращений, почти половина из них просрочены), Ростовская область (425 обращений, 38% просрочены), Омская область (766 обращений, 56% - просрочка), Ярославская область (661 обращений, 62% - просрочка), Москва и Московская область (820 обращений, 42% просрочка).

Получается, что у полиции есть необходимые инструменты для быстрой и точной идентификации нелегального табака. Штрафы для нелегальных торговцев также выросли, хотя пока их не назовешь запретительными: для физических лиц незаконная транспортировка немаркированной табачной продукции по территории РФ грозит штрафом от 15 до 25 тысяч с конфискацией, а продажа - 10-20 тысяч рублей. Тем не менее, инструмент штрафов есть – пользуйся. Тем более, что есть неравнодушные граждане и общественники, которые сообщают о конкретных точках продаж нелегального табака, даже искать не надо.

Однако, несмотря на все эти инструменты, правоохранители почему-то неохотно реагируют на сообщения о нелегальной торговле, особенно если это касается крупных городских рынков, которые всегда находились в теневом секторе.

Нет мотивации

Эксперты считают, что для того, чтобы региональные власти и контролирующие органы лучше реагировали на жалобы и самостоятельно выходили с проверками тех или иных точек, необходим дополнительный стимул.

А лучший стимул – это деньги. Счетная палата проанализировала ситуацию на рынке нелегального табака и предложила направлять часть табачных акцизов напрямую в регионы. В таком случае сокращение доли нелегального табака будет напрямую увеличивать поступления в региональные бюджеты, а у региональных властей и правоохранителей появится четкий и понятный KPI – чем эффективнее борьба с черным рынком, тем больше денег в бюджете. 100 миллиардов рублей, которые государство теряет ежегодно от нелегальных сигарет – это потенциальные миллиарды рублей, которые так нужны региональным бюджетам особенно в период кризиса.

«Сейчас у них нет заинтересованности бороться за легальность своих рынков, где продаются сигареты, потому что весь акциз поступает в федеральный бюджет», – пояснял позицию Счетной Палаты аудитор Андрей Батуркин. Перераспределение акцизов для стимулирования борьбы с контрафактом и соответственно, улучшения собираемости налогов – более эффективный вариант, чем простое повышение акцизов, считает он.

«По специфической ставке акциза на самый распространенный вид табачной продукции (сигареты и папиросы) с 2008 года наблюдалась тенденция к росту, превышающему динамику изменения индекса потребительских цен. Темп поступления акцизов всегда был ниже, но в целом следовал в русле тех изменений. В 2018–2019 годах динамика изменилась – мы наблюдали разнонаправленное движение. При росте ставки акцизов на табак произошло падение поступлений от акцизов на табачную продукцию», – сообщил Андрей Батуркин на Коллегии в ноябре прошлого года.

С 2019 года подобная схема распределения акцизов между федеральным и региональными бюджетами применяется на рыке крепкого алкоголя. Результаты говорят сами за себя: если сравнить цифры 2015 года, где по оценке НИУ ВШЭ теневой рынок крепкой алкогольной продукции составлял 59%, и последние данные НИФИ Минфина РФ, то этот показатель снизился почти в 3 раза.

С учётом рисков взрывного роста нелегального табака бороться с проблемой необходимо уже сейчас. Именно заинтересованность региональных властей в наполнении собственных бюджетов может подстегнуть борьбу с нелегальными табачными изделиями. Ввиду возможных трудностей в экономике страны регионы могут не досчитаться значительного объёма средств, а мера по перераспределению части акцизов позволит найти необходимые дополнительные доходы и успешно преодолеть экономические вызовы. Что касается местных правоохранительных органов, их заинтересованность напрямую зависит от задач, поставленных руководством регионов, а значит и их активность увеличится, позволив переломить ситуацию и выдавить теневых игроков с рынка.