Немецкая сеть OBI продаст свой бизнес в России

Компания OBI GmbH передаст в управление свой российский бизнес основателю консалтинговой «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу.

Об этом пишет РБК со ссылкой на Дмитрия Галанцева, партнера адвокатского бюро «Пропозитум», которое участвует в сделке в интересах OBI.

Уточняется, что сделка была денежной, в дальнейшем бизнес сети в РФ будет передан российскому инвестору, который, по всей видимости, будет развивать компанию на территории России с поэтапным отказом от товарного знака OBI.

Информацию подтвердили «Ведомости», сославшиеся на источник, близкий к Любошицу, и «Коммерсантъ» со ссылкой на самого Любошица. «Наша задача — консалтинг, контроль, то есть мы ведем эту сделку. Также мы должны передать бизнес инвестору, проконтролировать все необходимые процессы и параллельно сделать там due diligence и инвестиционный анализ», — рассказал он изданию, добавив, что менеджмент компании готов к сотрудничеству.

Сделка между OBI GmbH и потенциальным покупателем должна быть одобрена Федеральной антимонопольной службой — по словам Галанцева, соответствующее ходатайство будет отправлено в ближайшее время.

Борис Любошиц с 2014 по 2016 год был председателем ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть», отмечает РБК. С 2015 года он работал заместителем председателя ревизионной комиссии ОАО «РЖД». В 2019 году Любошица избрали председателем комиссии Торгово-промышленной палаты по корпоративным финансам; ранее он несколько месяцев занимал пост доверительного управляющего в Natura Siberica.

Сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI сообщила об уходе из России 8 марта. Компания пришла в РФ в 2003 году. Здесь у нее 27 гипермаркетов и почти 5 тыс. сотрудников. В 2021 году, согласно данным Infoline, выручка OBI в России составила 41,8 млрд руб., чистый убыток — 2,5 млрд руб.

Главный конкурент OBI, французская сеть Leroy Merlin, в середине марта заявил, что продолжит работать на российском рынке и не планирует приостанавливать деятельность. Более того, компания отметила, что рассматривает возможность увеличить поставки и расширить товарный ассортимент на DIY-рынке, а также подчеркнула, что открыта к предложениям по увеличению поставок и расширению товарного ассортимента.