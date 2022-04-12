Первый пошел: как может подешеветь ипотека

Ипотека в России, кажется, начала дешеветь. Ранее, 11 апреля, «Сбербанк» сообщил, что снизила сразу на 2,1 процентных пункта ипотечные ставки на покупку готового и первичного жилья. Теперь ставка составляет от 16,9%. «Сбер» стал первым из крупных банков, кто заявил об удешевлении ипотеки. Эксперты прогнозируют, что это не предел, и по мере снижения Центробанком ключевой ставки, ипотека может вернуться к более щадящим 12-14% уже к лету.

На последнем заседании Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 20% до 17%. Несколько банков сразу заявили о возможном уменьшении ставок по ипотеке, однако первым из крупных игроков, на деле это сделал «Сбер». Сегодняшние 16,9% уже не 19%, или больше 20% как в ряде кредитных организаций.

При этом банк в своем сообщении уточнил, что проценты по госпрограммам, как «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и льготная ипотека, запущенная в пандемию, остались ниже ориентира, который определен кабмином. То есть у людей сохраняется возможность взять льготную ипотеку на более выгодных условиях.

Рынок поддерживают льготные ипотечные программы, например, «семейная» ипотека с комфортной ставкой 6% годовых, согласился Павел Евсюков, руководитель направления стратегического маркетинга холдинга AAG. Также он отметил, что сами застройщики субсидируют ипотечные программы самостоятельно и разрабатывают более гибкие условия рассрочек, снижая размер первого взноса и увеличивая сроки выплат. «Сейчас некоторые клиенты заняли выжидательную позицию, рассчитывая на дальнейшее смягчение условий», -говорит эксперт. Он допускает оживление рынка при более низких ставках.

Многие покупатели выбирают ипотечные программы с субсидированной ипотекой, при которой на весь первый год ставка снижена в 1,5-2 раза по сравнению с базовой, а со второго года она фиксируется на стандартном уровне, и ее тут же можно рефинансировать, отметил управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.

«Если к лету произойдет еще несколько крупных снижений процентных ставок, возможно, мы снова будем наблюдать ажиотажный спрос на покупку жилья», - сказала коммерческий директор «ЮгСтройИмпериал» Анастасия Маслеха.

Интересно, что клиентам, которые подали ранее заявки на прежних условиях и получили одобрение банка, ставки будут пересмотрены автоматически при выходе на сделку.

Эксперты полагают, что банки должны думать о своих клиентах, не создавая высокую процентную нагрузку. И хотя они ожидают, что за «Сбером» снизят ставки и другие крупные игроки, ставкам есть куда падать при всевозможных препятствующих этому факторах.

«Снижение ключевой ставки сразу на 3 п.п. – это хороший сигнал для рынка, который имеет явный положительный эффект для всех секторов экономики и строительной отрасли, в частности. Снижение банками ипотечных ставок, безусловно, значимая часть этого эффекта. Главное, уже сегодня есть понимание, что это начало долгосрочного тренда и ключевая ставка будет планомерно снижаться, давая возможность банкам снижать ипотечные ставки, а девелоперам предлагать еще более выгодную субсидированную ипотеку», - поделился мнением Олег Колченко из ГК «Основа».

Есть понимание, что в течение года ставки по ипотеке могут приблизиться к уровню начала 2022 года. По его словам, дальнейшее планомерное понижение ключевой ставки позволит уменьшать и ставки кредитования для населения, включая ипотечную. Если ставки будут снижаться и дальше, то это позволяет покупателям жилья значительно экономить на покупке квартир в новостройках уже сегодня.