Ростовский завод удвоит мощности по выпуску аналогов импортных фильтров для сельхозтехники

ООО «Ростовский завод фильтровального оборудования» к концу текущего года собирается нарастить объемы производства вдвое и заменить импортные аналоги продукции для сельскохозяйственной техники.

Об этом рассказали в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, передает ТАСС.

«В настоящее время Ростовский завод фильтровального оборудования в сутки выпускает порядка двух тысяч фильтров. К концу года производство планируют увеличить вдвое. Предприятие производит фильтры для сельскохозяйственной техники и коммерческого транспорта, которые по стоимости в два раза дешевле зарубежных аналогов», — говорится в сообщении.

Заместитель губернатора Игорь Сорокин сообщил, что расширение производства позволит создать примерно 25 дополнительных рабочих мест. «Завод приступил к выпуску фильтров для "Ростсельмаша", ведутся переговоры с "КамАЗом" и Петербургским тракторным заводом», — рассказал также глава региона.

По словам директора Ростовского завода фильтровального оборудования Павла Сивоплясова, предприятие готово к развитию мощностей. «В России подобные заводы больше нацелены на легковые автомобили и технику более старого производства. Сегодня заказы поступают стабильно, и мы готовы расширить производство», — сказал директор завода.

Отмечается, что предприятие занимает цеха площадью в 1 тыс. кв. м. К концу 2022 года эту площадь планируют увеличить в два раза.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в июле в Астраханской области планируется открыть торгово-сервисный центр белорусского тракторного завода «МТЗ». Об этом сообщил министр промышленности и природных ресурсов региона Денис Афанасьев в ходе встречи губернатора Игоря Бабушкина с делегацией Белоруссии во главе с первым замминистра транспорта и коммуникаций республики Алексеем Ляхновичем. «В июле 2022 года открывается торгово-сервисный центр Минского тракторного завода. Это скажется на эффективности работы наших сельхозников на белорусской технике», — заявил Афанасьев. По словам губернатора, техника из Белоруссии «очень активно и эффективно используется» астраханскими производителями.