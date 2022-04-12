Получение европейского гражданства: особенности и преимущества

Россиянам можно иметь 2 гражданства, и власти многих европейских государств тоже не против бипатризма. Быть резидентом европейской страны и иметь паспорт Евросоюза - значить свободно путешествовать во многих странах без визовых ограничений, жить в свободной и экономически развитой стране. Еще в Европе можно открыть бизнес и завести прочные деловые отношения. Об основных преимуществах европейского паспорта и о странах, в которых легче оформить гражданство ЕС для россиян - далее в статье.

В чем преимущества европейского гражданства

Если вам удастся получить паспорт хотя бы в одной стране, входящей в состав Европейского союза, то перед вами откроется множество перспектив:

Возможность без получения визы въезжать на территории других европейских государств. Также можно путешествовать без ограничений и в тех странах, которые не входят в Евросоюз: всего их около 160. Гражданство Евросоюза позволит в упрощенном порядке получить визы для въезда в США, Японию и другие.

В Европе очень высокие социальные стандарты. Получив паспорт гражданина Евросоюза, вы становитесь полноправным жителем еврозоны. Вам будет доступна справедливая судебная система, защищающая законные права, качественное медицинское обслуживание, современное образование и прочее.

Получение гражданства ЕС могут рассматривать и предприниматели, желающие открыть бизнес в пределах еврозоны. В составе Евросоюза все страны имеют стабильную экономическую и политическую ситуацию, низкие налоговые выплаты и прочие удобства. Благодаря таким преимуществам вы сможете быстро развить свой бизнес, выйти на международные рынки, построить деловые отношения с другими бизнесменами.

Простота получения статуса резидента - еще одно преимущество ЕС. Стандартная процедура состоит из трех этапов:

Вы подаете заявку на получение вида на жительство. Получаете постоянное место жительство. Оформляете паспорт и становитесь полноправным гражданином Европейского союза.

В каких странах Евросоюза легче получить статус гражданина

Имеет смысл рассмотреть список государств ЕС, в которых легче всего получить гражданство.

Мальта

Получить ПМЖ в этой европейской стране можно за 6 месяцев. Проще всего через инвестиционную программу: сделать вложение в 520 тысяч евро. Статус резидента дает почти те же преимущества, что и гражданина. Можно путешествовать без визы в Шенгенской зоне и получать визу по упрощенной схеме в ряде других стран.

После получения ПМЖ паспорт можно оформить в срок от 12 до 36 месяцев. После чего обрести статус полноправного гражданина ЕС.

Кипр

Получить ПМЖ в этой стране можно за 2 месяца через инвестиционную программу: вложиться в фонды, купить объект недвижимости или долю в бизнесе. Минимальный размер вложений - 300 тысяч евро.

Статус резидента дает вам права получать дивиденды и свободно заниматься предпринимательской деятельностью. ПМЖ оформят на всех членов вашей семьи. Стать гражданином ЕС можно через 7 лет.

Португалия

Получить ПМЖ в Португалии можно через 6 месяцев. Лучше всего это сделать через покупку недвижимости на сумму от 280 тысяч евро. Более тяжелый вариант - открыть бизнес с рабочими местами для местного населения. Для сохранения статуса резидента необходимо жить в стране не менее 7 дней в году.

Как быстро получить паспорт гражданина ЕС

В среднем, процесс получения статуса гражданина ЕС длится примерно от 7 до 12 лет. Но вы можете ускорить эту процедуру, если решите вложить капитал в местную экономику. Инвестиционные программы всегда дают возможность ускорить процесс.

Ярослав Милонов, миграционный эксперт компании International Business, делится информацией: “В последнее время самый популярный вариант легализации среди россиян именно через упрощенные программы” - речь идет о резидентстве без вложений.

При соблюдении следующих условий шансы на получение статуса гражданина ЕС значительно повышаются:

Нет нарушений в области миграции.

Вы ни разу не участвовали в качестве подсудимого в судебных разбирательствах.

Нет налоговых долгов и открытого кредита.

Вы финансово состоятельны, и сможете материально обеспечить себя и свою семью. В некоторых странах для получения ПМЖ запрещено работать или заниматься бизнесом. В этот период нужны деньги на жизнь.

Для получения гражданства Евросоюза не нужно отлично владеть языком, знать культуру и законы европейского государства. Это не обязательное требование, но желательное. Знание языка, культуры и местных особенностей позволит быстрее получить статус гражданина.

Оформление европейского гражданства - дело серьезное и нелегкое. Важно правильно составить документы, подать их без нарушения сроков и соблюсти требования законодательства. Поэтому лучше воспользоваться качественной юридической поддержкой опытных специалистов.