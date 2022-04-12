Президент РФ сообщил, что первый полет белорусского космонавта может состояться в 2023 году

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые вместе посетили космодром «Восточный» в Амурской области, продлилась примерно три часа.

Об этом сообщает ТАСС.

После переговоров Путин и Лукашенко вышли на совместную пресс-конференцию в сборочном цехе монтажно-испытательного корпуса космодрома.

В ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил, в частности, что первый полет на орбиту белорусского космонавта может быть организован уже в 2023 году. «В ближайшее время должен быть принят закон, который позволит гражданам и компаниям Белоруссии работать на территории ЗАТО "Циолковский" в Амурской области — здесь, где мы с вами находимся. Обсуждалась и тема вывода на орбиту белорусского космонавта. Такой полет может состояться уже в следующем году», — сказал российский лидер.

По словам Владимира Путина, на встрече была достигнута договоренность о дальнейшем поощрении сотрудничества двух стран в космической сфере, в частности, об активизации создания системы дистанционного зондирования Земли. «Речь идет об аппаратах оптико-электронного высокодетального видеонаблюдения, они станут ключевым звеном формируемой в рамках ЕАЭС интегрированной системы по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов», — пояснил президент России. Он отметил, что другим перспективным направлением является привлечение белорусских специалистов к строительству космической инфраструктуры на территории РФ, в том числе на «Восточном».

Ранее «Эксперт» писал о том, что Высшая школа экономики (ВШЭ) готовит к запуску в космос второй спутник, разработанный Московским институтом электроники и математики (МИЭМ НИУ ВШЭ) в сотрудничестве со специалистами компании «Спутникс». Новый аппарат, как и первый, будет оборудован камерой дистанционного зондирования Земли, однако благодаря автоматической идентификационной системе и импульсной двигательной установке VERA он будет обладать лучшими характеристиками. Кроме того, в отличие от первого, главное предназначение нового спутника — съемка арктических районов. Запуск аппарата запланирован «Роскосмосом» на 9 августа 2022 года.