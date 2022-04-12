Прибыль O’Key в 2021 году составила 208 млн рублей против 1,44 млрд убытка годом ранее

Чистая прибыль российского ретейлера O’Key Group в прошлом году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) достигла 208 млн рублей против 1,44 млрд рублей убытка в 2020-м.

«В 2021 году группа получила чистую прибыль в размере 208 млн рублей по сравнению с чистым убытком на уровне 1,444 млрд рублей в 2020 году», — указывается в отчете компании, опубликованном на ее сайте.

Общая выручка холдинга по итогам 2021 года выросла на 7,3% и достигла 187,1 млрд рублей. Валовая прибыль компании увеличилась на 7,2%, до 42,1 млрд рублей. Маржа валовой прибыли в годовом выражении осталась на прежнем уровне и составила 22,5%.

Показатель EBITDA поднялся на 4,5%, до 15,5 млрд рублей, при этом рентабельность по EBITDA составила 8,3%. Показатель EBITDA дискаунтеров «ДА!» вырос более чем в два раза, до 1,66 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA сети «ДА!» увеличилась на 1,8 п.п. в годовом исчислении, до 4,8%.

Чистый долг компании на конец декабря 2021 года составил 28,4 млрд рублей, практически не изменившись с предшествующего года.

O’key Group S.A. — одна из крупнейших продовольственных сетей в России. Группа была основана и зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 2001 году. По состоянию на 31 декабря 2021 года в сеть входило 230 магазинов — 78 гипермаркетов О’key и 152 дискаунтера «ДА!»

Ранее «Эксперт» сообщал, что чистая прибыль компании Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») в прошлом году выросла на 23,8%, составив 48,5 млрд рублей. Выручка в 4-м квартале 2021 года составила 607,5 млрд рублей, показатель за весь год — 2,2 трлн. Валовая прибыль за 2021-й составила 561,3 млрд рублей (до применения IFRS 16 — 553,4 млрд), операционная прибыль — 117,6 млрд (84,3 млрд).