Профицит бюджета в I квартале превысил 1 трлн рублей

Профицит федерального бюджета РФ в январе — марте 2022 года, по предварительной оценке, составил 1,151 трлн рублей. Объем доходов достиг 7,169 трлн рублей, из них за счет нефти и газа в бюджет поступило 2,974 трлн рублей, ненефтегазовые доходы составили 4,195 трлн рублей, сообщили в Минфине РФ.

«Объем поступивших доходов – 7 169 503,8 млн рублей или 28,7% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Исполнение расходов – 6 018 409,5 млн рублей или 25,4% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом, и 24,8% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений», — говорится в сообщении Минфина.

Больше всего доходов за I квартал поступило от Федеральной налоговой службы — 4,86 трлн рублей (28,9% к прогнозным показателям), Федеральной таможенной службы (1,98 трлн рублей или 31,9%) и других федеральных органов (328 млрд рублей или 16,3%).

«По состоянию на 1 апреля 2022 года объем средств Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте составил 13 052 295,2 млн рублей», — уточнили в Минфине.

Ранее «Эксперт» писал, что по предварительной оценке Центробанка, в первом квартале 2022 года профицит текущего счета платежного баланса РФ достиг $58,2 млрд, укрепившись в 2,6 раза по сравнению с соответствующим периодом 2021 года ($22,5 млрд). При этом чистый отток капитала из РФ в январе-марте вырос до $64,2 млрд, что в 3,7 раза больше, чем в первом квартале 2021 года ($17,5 млрд).

Положительное сальдо внешней торговли РФ в отчетный период выросло также в 2,6 раза, до $66,3 млрд ($25,8 млрд в I квартале 2021 года). Объем российского экспорта товарами и услугами составил $156,7 млрд, что в 1,5 раза больше, чем в этот же период прошлого года ($104,8 млрд). Объем импорта в первом квартале увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 14% — с $79 млрд до $90,4 млрд.

