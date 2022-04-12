Владимир Путин прибыл в Благовещенск, где проведет переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает ТАСС.

Перед началом переговоров главы государств осмотрят строительство космодрома Восточный и объекты инфраструктуры. Ожидается, что осмотр будет произведён с вертолёта. После этого президенты планируют пообщаться с сотрудниками и наградить летчиков-космонавтов. 12 апреля в России и в мире отмечается День космонавтики.



По сообщению пресс-служб, в ходе переговоров политики обсудят развитие двустороннего сотрудничества. По итогам встречи ожидается совместная пресс-конференция.

Также Путин проведет встречи с губернатором Амурской области Василием Орловым и главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

Блорусский лидер прибыл в Благовещенск утром 12 апреля. Помимо посещения Восточного и переговоров с Путиным, у главы республики пройдёт встреча во Владивостоке с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Также Лукашенко посетит остров Русский, где обсудит поставки рыбы на внутренний рынок республики.