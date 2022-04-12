Владимир Путин: Россия возобновит лунную программу

Президент России Владимир Путин заявил, что страна намерена возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25», передает ТАСС. 12 апреля в России и в мире отмечается День космонавтики.

«Мы возобновим лунную программу. Речь идет о запуске с космодрома Восточный автоматического космического аппарата космического роботизированного комплекса "Луна-25"», - сказал он во время церемонии вручения государственных наград космонавтам на космодроме Восточный.

Глава РФ подчеркнул, что сегодня «необходимо успешно реагировать на вызовы в освоении космоса, чтобы более эффективно решать задачи национального развития».

«Луна-25» является частью российской лунной программы, первой российской лунной миссии, выполненной в Научно–исследовательском институте им. Лавочкина для исследования и практического использования Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями. В рамках выполнения этой задачи сначала будет запущен спускаемый аппарат, а затем орбитальный аппарат.

Владимир Путин совершает визит в Благовещенск. В программу визита, как сообщал "Эксперт", входят переговоры с также прибывшим на Дальний Восток президентом Беларуси Александром Лукашенко, совместный осмотр с вертолёта строительства космодрома Восточный, встреча с его сотрудниками и награждение летчиков-космонавтов, а также другие мероприятия.