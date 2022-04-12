Путин заявил, что белорусская площадка подходит для контактов в рамках переговоров Москвы и Киева

Президент России Владимир Путин заявил, что белорусская площадка «вполне подходит для дальнейших контактов» в рамках переговоров России и Украины.

«Хотел бы выразить признательность белорусским коллегам за хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов. Начать прямой диалог с украинской стороной во многом стало возможно благодаря личным усилиям президента Белоруссии Александра Лукашенко. Считаем, что белорусская площадка вполне подходит и для дальнейших контактов», — сказал российский лидер после переговоров с белорусским коллегой.

Президент РФ подчеркнул, что Москва и Минск должны укреплять интеграцию в условиях санкционной войны, развязанной Западом против обеих стран. Также Путин заявил, что Россия сохраняет благоприятные цены на нефть и газ для внутреннего потребления в Белоруссии. «Россия сохраняет самые благоприятные цены на нефть и газ, поставляемые в Белоруссию для внутреннего потребления, при этом расчеты за них переведены на российские рубли», — сказал российский лидер, отметив, что «это позволяет минимизировать негативное влияние внешней конъюнктуры на положение граждан и промышленных предприятий Белоруссии».

Владимир Путин напомнил, что в конце прошлого года РФ и Белоруссия утвердили 28 отраслевых программ по интеграции. «Сегодня мы с Александром Григорьевичем отметили, что выполнено уже более 30% из намеченного до конца 2023 года», — констатировал глава государства.

Также президент в очередной раз подчеркнул, что считает русских, белорусов и украинцев триединым народом.

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые вместе посетили космодром «Восточный», продлилась примерно три часа, передает ТАСС. После переговоров главы государств провели совместную пресс-конференцию в сборочном цехе монтажно-испытательного корпуса космодрома.