Реальный эффективный курс рубля в I квартале снизился на 21,6%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в марте снизился на 17,5% по сравнению с февральским показателем, а за I квартал 2022 года — на 21,6%, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

Индекс реального курса рубля к американскому доллару за март снизился на 20,5%, к евро — на 18,2%. Номинальный курс рубля к доллару упал на 25,4%, к евро — на 23,3%. Средний номинальный курс доллара в марте составил 103,68 рубля, курс евро — 114,29 рубля.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. На первом месте по этому показателю находится Китай, его доля во внешнеторговом обороте с Россией в 2022 году составила 21,13%, на втором месте — Германия (8,53%), на третьем — Белоруссия (5,8%) и Нидерланды (5,8%).

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России снизил ключевую ставку с 20 до 17% годовых и отменил 12-процентную комиссию на покупку долларов, евро и фунтов стерлингов на бирже. Тем самым регулятор дал понять, что он начал ограничивать рост рубля, и 70-75 руб. за доллар является комфортным для российской экономики курсом. Решение об отмене заградительной комиссии на приобретение основных мировых валют вновь сделало возможным спекулятивную торговлю наиболее ликвидными валютными парами на Московской бирже.

