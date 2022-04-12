Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России

Росавиация в восьмой раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной и южной частей России. Ограничения были введены 24 февраля с началом российской специальной военной операции на Украине.

Согласно поступившей в информационные агентства информации, запрет на полеты в указанных направлениях будет действовать до 3:45 по московскому времени 19 апреля.

Ограничения коснутся 11 российских аэропортов, расположенных в городах Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, сообщило также ведомство. Росавиация рекомендует в качестве альтернативы использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.