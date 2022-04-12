Рубль и акции начали день со снижения

Российские рынок акций и валюты открыли торги без изменений. В условиях спокойного политического фона и нейтральной ситуации на зарубежных биржах, спекулянты несколько минут раздумывали о своих дальнейших действиях. Но все же негативные настроения перевесили, и началось умеренное, на низких объемах, снижение котировок акций и рубля.

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По итогам первого часа торгов рубль ослаб к доллару на 1,3%, Индекс Мосбиржи потерял вдвое больше.

Снижение этих активов технически ограничено. По паре доллар-рубль сильным препятствием выступает отметка 80, а Индекс Мосбиржи сверху вниз подходит к поддержке 2500 пунктов. Без дополнительных негативных драйверов эти отметки вряд ли будут пробиты: наоборот, стоит ждать разворота от них.

В пользу умеренных покупок российских активов сегодня играет нефть, которая так и не смогла закрепиться ниже $100 за баррель. Ранее были серьезные опасения, что на коронавирусных локдаунах в Китае нефть сходу пробьет эту отметку и отправится в диапазон $90-95 за баррель.

В то же время, в ближайшие дни стоит ждать повышенного спроса на валюту, поскольку после отмены 12-проценой комиссии на ее покупку некоторые физлица и корпорации будут досоздавать валютные резервы. Но принципиально расклад на валютном рынке это не изменит: предложение долларов и евро от экспортеров в среднесрочной перспективе будет превышать спрос. Однако поступление валютной выручки на торги Московской биржи происходит дискретно, в зависимости от поступления оплаты западных контрагентов за полученное сырье.

Фундаментальную силу рубля вновь подкрепил цифрами Банк России. По данным регулятора, профицит счета текущих операций платежного баланса РФ за первые три месяца нынешнего года вырос в 2,6 раза, до $58,2 млрд. При этом в 1,5 раза вырос объем российского экспорта.

Поскольку сейчас валютная ликвидность не абсорбируется бюджетным правилом, рублю не остается ничего другого, кроме возобновления роста, как только спрос на валюту со стороны консервативных игроков немного снизится.

Фондовые трейдеры все больше и больше смотрят на западные биржи, где ситуация принимает негативный характер, угрожая перерасти в очередной финансовый кризис. Доллар продолжает укрепляться к мировым валютам: его индекс превышает 100 пунктов, а паре евро-доллар осталось совсем немного снизиться до паритетного значения.

Это говорит о том, что спрос на рисковые активы падает во всем мире, и инвесторы начинают уходить в доллар. При этом на росте курса доллара подрастает и золото, хотя обычно укрепление доллара приводит к снижению котировок товарных активов. Таким образом, крупные инвесторы вновь обратили внимание на золото как один из основных защитных инструментов от девальвации и в период финансовых потрясений. Сильным сопротивлением по золоту является отметка $2000 за тройскую унцию, до которой осталось пройти менее $50. На этом фоне намного лучше рынка сегодня торгуются акции золотодобывающих компаний.

Хуже рынка выглядят фундаментально слабые бумаги финансового сектора.

А из «голубых фишек» в лидеры снижения совершенно неожиданно выбилась «Роснефть» с потерями свыше 4% капитализации. Вчера эта бумага уверенно росла против падающего рынка.

Технический анализ говорит, что и рубль, и акции краткосрочно перепроданы, спекулятивно настроенным инвесторам имеет смысл рисковать и искать момент для покупки рубля и акций, прежде всего нефтяных компаний.