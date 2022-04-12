Рубль и российские акции сегодня неоправданно подешевели

Сегодня на всех мировых финансовых рынках настоящий день чудес: все активы ведут себя вопреки логике.

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Министерство труда США объявило, что инфляция в марте в годовом выражении составила 8,5% против 7,9% в феврале. Значительный вклад в рост цен внесло удорожание энергоресурсов, причем этот фактор имеет отложенное действие, и еще не в полной мере отразился на уровне инфляции.

ФРС США ранее объявила, что теперь главной задачей американского финансового регулятора является борьба с ростом цен, а не стимулирование экономики и снижение безработицы. Таким образом, можно ожидать, что на ближайшем заседании Федрезерв поднимет процентные ставки сразу на 0,5 процентных пункта, что приведет к удорожанию кредитов и спаду темпов роста ВВП.

Это негативная новость для фондового рынка, но американские фондовые индексы в первые часы после открытия торгов росли в пределах процента. Одновременно продолжается укрепление доллара, являющееся сигналом об уходе крупного капитала в защитные инструменты.

Несмотря на рост доллара, более чем на процент подорожало золото, а нефть вообще взлетела на 6,5% до $105 за баррель.

Но рубль и российские акции весь этот позитив сегодня проигнорировали. По итогам дня российская валюта ослабла к доллару на 0,8%, а Индекс Мосбиржи потерял 0,6%.

Техническая картина говорит о высоких шансах возобновления роста и рубля, и акций.

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Так, пара доллар-рубль в последние два дня пыталась пробить снизу вверх отметку 80. Но пока эта преграда держится. Рубль сумел снять техническую перекупленность и теперь снова готов к росту, тем более что фундаментальные факторы к этому располагают.

«Крупные российские экспортеры столкнулись с проблемами при обязательной продаже 80% выручки. По сути, на рынке отсутствует спрос на такие объемы валюты. На прошлой неделе компании продавали, в лучшем случае, половину от требуемого объема в день. Плюс к этому валюту продают банки, оказавшиеся под внешними ограничениями. Таким образом, ситуация отражает реальную картину валютного курса. Без роста импорта и валютных интервенций Минфина рубль склонен к укреплению, хотя мы ожидаем увеличение импорта с конца апреля, что постепенно снимет существенную часть навеса валютного предложения», — отмечает в своем обзоре ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Индекс Мосбиржи закрывается с потерями третью сессию подряд. Представители некоторых брокеров отмечают, что многие частные инвесторы начали продавать акции, перекидывая средства в ОФЗ, доход по которым гарантирован государством.

Действительно, очень много неподготовленных частных инвесторов в прошлом году и в начале этого года повелось на рекламу брокеров, купив акции в уверенности, что рост их курсовой стоимости продолжится, а эмитенты и дальше будут выплачивать очень щедрые дивиденды. Когда реальность оказалась не такой, как ее рисовали продавцы,а так бывает, по самым различным причинам, достаточно часто, они сразу же принялись пересматривать свои стратегии,.

Об увеличении спроса на ОФЗ говорит рост Индекса Мосбиржи гособлигаций в пятницу на 3,3%, а вчера на 2,1%. Сегодня на этом сегменте фондового рынка торги закрылись без существенных изменений. Доходности ОФЗ со сроком погашения более 4-х лет ушли под отметку 11% годовых.

Впрочем, темпы снижения российского рынка акций затухают, а обороты торгов снижаются. Это говорит о том, что желание продавать иссякает, и рынок может перейти к росту. В пользу активизации покупок говорят и технические факторы: сегодня Индекс Мосбиржи проваливался под важную отметку 2500 пунктов, но там начались покупки, и данный уровень устоял.

Среди других аномалий сегодняшних торгов стоит отметить умеренное снижение акций нефтяных компаний на сильном росте котировок нефти: «Роснефть» завершила день с потерями в 0,5%, «Лукойл» подешевел на 0,9%.

Наметившиеся под занавес торгов покупки акций вполне могут продолжиться завтра, если за ночь не произойдет ухудшения политического фона.