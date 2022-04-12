Серебро становится убежищем и растет

Утром, во время азиатских торгов 12 апреля, фьючерс на серебро с поставкой в мае на COMEX вырос на 1,47%, достигнув отметки 25,35 долл. за тройскую унцию. Рост вполне объясним — как и золото, серебро сейчас для инвесторов играет роль актива-убежища на фоне геополитических проблем и основных рисков — продолжения российско-украинского конфликта и блокировки китайских городов из-за всплесков эпидемии коронавируса.

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Антиковидные закрытия китайских городов — в первую очередь, Шанхая — привели к падению цен на нефть из-за рисков существенного удара по спросу — Китай является крупнейшим в мире импортером «черного золота».

Еще один важный момент, формирующий негативные настроения и подстегивающий спрос на активы-убежища — ускорение темпов инфляции в мире и, в частности, в США.

Ограничивает возможности для роста серебра, пожалуй, только высокая доходность казначейских облигаций США. Так, доходность 20-летних трежерис поднялась выше 3%, в то время как 10-летние бумаги находится на уровне 2,78%. Инвесторы считают такую доходность облигаций привлекательной, и большая часть денег начинает перетекать из сырьевого сегмента в долговой рынок.

Дефицит сохраняется, цена растет

С конца февраля 2022 г. по настоящее время рынок серебра консолидировался в диапазоне 24-27 долларов за унцию, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. В последние же дни происходит рост цен — под влиянием повышения спроса на защитные активы на фоне снижения на фондовом рынке и в ожидании публикации на этой неделе высоких цифр по инфляции в США. Однако процесс этот будет все же ограничен пока еще слабыми перспективами роста мировой экономики в текущем и следующем году. Хотя, при развитии стагфляции, цены на серебро могут значительно вырасти в корреляции с рынком золота.



Фундаментальные факторы на рынке серебра отражают хорошие перспективы, указывает аналитик. В частности, обновленный отчет The Silver Institute показал, что рынок (без учета спроса со стороны ETF) в 2021 году оставался сбалансированным, но с учетом спроса со стороны ETF, инвестирующих в металл, дефицит серебра составил 126,7 млн унций.

Мировое потребление серебра в 2021 году восстановилось на 15% г/г, до 1033 млн унций. Промышленное потребление выросло на 8% г/г, ювелирное — на 24% г/г, производство серебряной посуды — на 32% г/г, спрос в фотографии — на 4% г/г, инвестиционный спрос — на 26% г/г. Инвестиции в серебро росли на основных рынках потребления металла — в США и Индии, чему способствовали высокая инфляция и восстановление экономики.

В 2022 году, считает Лукичева, мировое потребление серебра может вырасти до исторического максимума и составить 1112 млн унций. Ожидается рост промышленного спроса на 5% г/г — в основном, со стороны «зеленой» экономики, то есть в производстве электромобилей, микросхем, солнечных панелей, инфраструктуры 5G. Рост ювелирного потребления оценивается в 11% г/г, в производстве столового серебра — в 21% г/г.

Мировая добыча серебра в 2021 году восстановилась на 8% г/г, вторичное предложение металла также выросло на 8% г/г на фоне высоких цен. В 2022 году мировое предложение серебра может вырасти на 7% г/г, до 1092 млн унций. Добыча достигнет шестилетнего максимума и вырастет на 7% г/г. Вторичное предложение вырастет на 3% г/г.

Дефицит на рынке серебра в 2022 году оценивается в 20 млн унций, без учета спроса со стороны ETF, добавляет Лукичева. Инвестиции в физическое серебро достигнут семилетнего максимума на фоне роста инфляции и прочих рисков. Вложения в серебряные ETF близки к рекордным значениям и останутся вблизи этого уровня в течение 2022 г. The Silver Institute ожидает среднегодовую стоимость серебра на уровне 24,80 доллара за унцию.

Негативное влияние на динамику цен может оказывать, пожалуй, только резкое ужесточение денежно-кредитной политики США.

Сплошной серебряный позитив

Понедельник текущей недели получился для серебра достаточно успешным — котировки этого драгоценного металла укрепились на 1,35%, закрыв день на отметке 25,1 доллара за тройскую унцию, рассказывает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Этот рост, произошедший на фоне постепенного укрепления мнения о рецессии в США и начале коррекции ведущих американских индексов на фоне растущей инфляции, повышения ключевой ставки и негативных ожиданиях от квартальной отчетности, утвердил технически начало нового витка восходящего тренда после коррекции, продлившейся с 10 марта по 6 апреля. Причем, и до этой коррекции серебро достаточно бурно росло в феврале — с 22 долларов дойдя практически до 27, — что было вызвано эскалацией конфликта на Украине.

Открытие рынка во вторник также стало для серебра позитивным — металл пытается закрепиться выше 25 долларов и пока успешно справляется с этой стратегически важной точкой, так как в районе 25-25,2 доллара есть сильное техническое сопротивление, отмечает эксперт. Росту металлов способствуют нарастающие опасения относительно дальнейшего вектора движения американских индексов — слишком много негативных факторов вокруг них сейчас сходятся в один под названием «падение».

До конца недели, считает Николай Вавилов, можно ждать полноценного закрепления над 25 долларами за тройскую унцию. Фактически, в понедельник взрывной рост после выходных создал плацдарм для дальнейшего восхождения наверх котировок серебра, так как благодаря ему металл забрался выше 20-дневной скользящей средней. Стоит ждать остановки около 25,5 доллара — там расположено еще одно сильное сопротивление.