Шины с технологией RunFlat: особенности и влияние на безопасность автомобиля

Что такое шины с RunFlat

Начиная с 2005 года, шинные производители стали выпускать покрышки для массового использования по технологии RunFlat. Новая продукция давала возможность продолжать движение на спущенном колесе до 100 км, при условии, что скорость не будет превышать 80 км/ч. Это, безусловно, дает преимущества в непредвиденных ситуациях на дороге: не надо возить с собой запаску, срочно менять колесо. Да и риск попасть в ДТП при резкой разгерметизации шины существенно снижается.

Эти плюсы не остались без внимания автомобильных концернов. Многие компании (BMW, Mercedes, Porshe и другие) используют покрышки с данной технологией в качестве базовой комплектации новых автомобилей, на которых места для запасного колеса уже не предусмотрено.

Типы технологий

Условно все шины с возможностью продолжать движение со сниженным или полным отсутствием давления объединяют в одно название — RunFlat. Но есть нюансы. Существуют три типа технологий со своими спецификой и конструктивными особенностями, выполняющие одинаковую функцию — поддержание работоспособности колеса при повреждении. Поэтому на боковинах покрышек с RunFlat можно встретить разную маркировку: ZP, RFT, PAX, DriveGuard. У разных шинных производителей названия также могут отличаться. Например, у Continental — ContiSeal, а у Bridgestone — BSeal.

1. RunFlat — шины с самоподдерживающей/самонесущей конструкцией

RunFlat (RFT, SSR, RF, ZP) — название (и варианты маркировки в зависимости от производителя) шин с самоподдерживающей конструкцией. Они отличаются особыми прочными вставками в боковинах и более плотным бортовым кольцом. Сравним такую шину в разрезе с обычной покрышкой: в месте перехода плечевой зоны в боковину стенки резины намного толще, чем у стандартных моделей.

При потере воздуха вставки поддерживают жесткость и, как следствие, форму колеса. Благодаря этому можно продолжить поездку. А жесткое бортовое кольцо не позволяет покрышке соскочить с диска.

2. Seal — технология самогерметизации

Seal (Seal Inside, SealGuard, SelfSeal) — покрышки с возможностью «заживления» проколов. Впервые эта технология появилась в 2014 году в компании Michelin. В отличие от предыдущего вида, здесь нет усиленных боковин, но есть дополнительный внутренний слой из специального полимера. Он устилает внутреннюю поверхность шины, отличается от основной резины желтоватым цветом и более липкой на ощупь структурой. Благодаря использованию каучука в его составе и защитному покрытию этот слой сохраняет форму и не теряет своих свойств в разных условиях эксплуатации.

При наезде на гвоздь герметизирующая прослойка обволакивает инородный предмет, запаивая повреждение. Если предмет высвобождается из протектора, покрышка сохраняет внутреннее давление. Это дает возможность «затягивать» проколы величиной до 6 мм в диаметре, не влияя на курсовую устойчивость автомобиля. По сравнению с обычными покрышками их вес на 15–20% тяжелее.

3. PAX — шины с опорной конструкцией

PAX System (EMT у Goodyear) — шины со вспомогательной (опорной) конструкцией. Технология также разработана компанией Michelin в 1997 году. Отличаются более сложной конструкцией, в которую входит сама покрышка, обод и жесткая полимерная вставка, выполняющая роль опоры и предотвращающая соскальзывание резины с диска. По сравнению с другими видами RunFlat они требуют особого подхода к монтажу и использованию специализированных дисков. Из-за этих особенностей шины применяются редко: их можно встретить на бронированных представительских автомобилях. В условиях разгерметизации вес машины переносится на внутренний каркас, что позволяет беспрепятственно преодолевать расстояния до 50 км.

Несмотря на разные типы технологий и принципы действия, все виды RunFlat выполняют одинаковую функцию — не дают колесу потерять давление при повреждении протектора. Однако их также объединяет один недостаток: как понять, что колесо пробито?

Необходимость использования датчиков давления (TPMS) в шинах RunFlat

Узнать о разгерметизации или частичной потере давления в таких шинах на глаз невозможно, так же как и почувствовать прокол. Для этого существует система определения давления — датчики TPMS. Их несколько видов, каждый из которых имеет собственную специфику измерения показателей и способы крепления. Но главная функция устройств — повышение безопасности вождения. Они — обязательный атрибут для автомобилей с шинами RunFlat.

Использование датчиков имеет и другие преимущества — с их помощью можно экономичней расходовать топливо и продлить срок службы покрышки. На практике это происходит так: при нормальном (рекомендуемом автопроизводителем) давлении в шинах нагрузка на пятно контакта оптимизируется, и протектор изнашивается равномерно.

При сниженном показателе давления пятно контакта деформируется и плечевые зоны подвергаются большему износу по сравнению с остальной частью беговой дорожки. Это увеличивает сопротивление качению, и автомобилю необходимо затрачивать больше топливных ресурсов для нормального режима езды. Более того, на высоких скоростях отклик на рулевое управление становится нечетким. Из-за этого виляет задняя ось, что может стать причиной заноса, и перегревается, быстро изнашиваясь, внутренний каркас покрышки.

Перекачанные шины также имеют негативные последствия: быстрее истирается центральная зона, ухудшается сцепление, снижается комфорт во время поездок.

Поэтому автомобили, выпускающиеся на покрышках RunFlat, оснащаются штатными датчиками давления. Но это не значит, что остальные машины не имеют в своей комплектации системы TPMS или ее нельзя установить, если это не было предусмотрено автопроизводителем.

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