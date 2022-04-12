ЦБ выступил против использования б/у запчастей при ремонте по ОСАГО

Центробанк категорически не поддерживает использование бывших в употреблении запчастей при ремонте автомобилей по ОСАГО, поскольку отсутствие у них сертификации не позволит обеспечить качественный ремонт. Так в пресс-службе ЦБ прокомментировали предложение Всероссийского союза страховщиков разрешить ремонт б/у запчастями, передает ТАСС.

«Сейчас по закону разрешен ремонт по ОСАГО только новыми запчастями. Предложения разрешить ремонт бывшими в употреблении запчастями действительно есть, но реализовать их можно только через изменения закона. Банк России категорически не поддерживает такие изменения. Какой-то сертификации, критериев качества бывших в употреблении запчастей нет, фактически по каждой детали нужно проведение экспертизы. В этих условиях невозможно будет обеспечить качественный ремонт», — отметили в Центробанке.

Ранее Всероссийский союз страховщиков предложил регулятору обсудить возможность организации ремонта автомобилей по ОСАГО бывшими в употреблении запчастями или китайскими аналогами в связи с уходом с рынка ряда иностранных автопроизводителей и прекращением поставок в Россию оригинальных автозапчастей.

Ранее «Эксперт» писал, что расширение практики удаленного заключения договоров страхования привело к росту числа нелегальных компаний и посредников. При этом наиболее часто противоправные действия совершаются в сфере электронного ОСАГО, где мошенники с помощью современных технологий продают полисы с недостоверными сведениями. По оценкам Банка России, число заключенных в электронном виде договоров ОСАГО с недостоверными сведениями составляет не менее 1,1 млн (около 3% рынка ОСАГО), а ущерб от противоправной деятельности при заключении электронных договоров ОСАГО составляет не менее 4,2 млрд рублей в год. Он включает потери как автовладельцев из-за присвоения их средств мошенниками, так и страховщиков из-за недополученных страховых взносов.

