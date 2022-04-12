Цивилизованный уход: «Интеррос» Потанина выкупит «Росбанк» у Societe Generale

Французская банковская группа «Сосьете Женераль» 11 апреля объявила о сделке по продаже пакета акций «Росбанка» компании «Интеррос» Владимира Потанина. В контур сделки входит его банковское и страховое подразделение.

«Росбанк» — один из крупнейших российских банков, Societe Generale развивала его более 10 лет. У «Росбанка» 4 млн клиентов в России, на октябрь 2021 года он занимал 9 место в перечне системно значимых кредитных организаций Банка России. Ранее «Росбанк» уже принадлежал «Интерросу», однако в 2006-2011 гг его контрольный пакет акций перешел к группе «Сосьете Женераль». Позже в состав «Росбанка» вошли также банки «Дельта-кредит» и «Русфинанс», на их основе банк начал развивать ипотечное и автокредитование.

Продажа связана с решением группы приостановить деятельность в России, говорится в сообщении Societe Generale. В компании отметили, что сделке предшествовали недели интенсивной работы, а сама продажа пройдет в соответствии с законодательством и при одобрении регулирующих и антимонопольных органов. Таким образом, ситуация вокруг «Росбанка» стала редким примером не скандального и прагматичного для всех участников ухода иностранного инвестора, который в силу обстоятельств не может в настоящее время вести бизнес в Российской Федерации.

Президент «Интерроса» Владимир Потанин неоднократно высказывался за такой «цивилизованный» выход зарубежных компаний из России: когда бизнес обретает нового российского собственника, тем самым сохраняя устойчивость, рабочие места и возможности для дальнейшего развития. В «Интерросе» сообщили, что участники сделки продолжат сотрудничество «для развития банка и в интересах его клиентов».

Сделку прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, выразил мнение, что российские бизнесмены смогут поучаствовать в разрешении ситуации с компаниями, которые перестают работать на территории России, только по решению владельцев. «Это же зависит от хозяина, это решение хозяина, если она (компания) покидает Россию, не просто приостанавливает, если они решили покинуть Россию, дальше все будет зависеть от владельца. Решат ли они продать кому-то из российских физических или юридических, какие-то другие варианты, - это полностью выбор хозяина. Предмет договоренностей - потенциальное приобретение», - сказал он журналистам.

Ранее на необходимость взвешенного подхода в работе с иностранными инвесторами обращал внимание и глава государства. Владимир Путин отмечал, что Россия не хочет быть закрытой страной и настроена на сотрудничество с партнерами. «Мы сами ни от кого не собираемся закрываться, мы открыты для работы со всеми нашими партнерами, инопартнерами, которые сами этого хотят», - сказал он. В то же время президент обращал внимание на необходимость решительных действий в случае намерения иностранных компаний свернуть производства и поддержал предложение вводить внешнее управление на таких предприятиях. При этом Владимир Путин подчеркивал, что у властей есть достаточно легальных и рыночных инструментов для этого. «Никакого произвола здесь нет необходимости допускать. Мы найдем легальные решения этих вопросов», — отметил он на совещании по экономике с членами правительства РФ.

В отличие от иностранных производственных компаний, многие из которых остановили работу в первые дни спецоперации на Украине, банки с иностранным участием не стали «рубить с плеча» и кране аккуратно подошли к решениям о приостановке или сворачивании деятельности в России, поскольку такой бизнес невозможно закрыть в короткие сроки без ощутимых потерь. Поэтому сделка Societe Generale и «Интерроса» в определенной степени стала уникальным явлением в новых условиях и заложила основу для будущего партнерства.

Сумму продажи ее участники не раскрывают. Эксперты полагают, что в ходе подготовки сделки мог быть достигнут компромисс, устроивший обе стороны. «Выход иностранных инвесторов из российских активов - это теперь вопрос времени. Но выйти хоть с какой-то прибылью сейчас из банковского бизнеса - это задача нетривиальная. «Росбанк» - один из немногих банков, не задетых санкциями, и может быть продан по хорошей цене», - считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. В то же время, он не исключил, что банк может подпасть под санкции, поэтому покупатели будут закладывать дисконт к покупке на уровень потенциальных потерь.

Сделка будет закрыта в течение нескольких недель, ее уже согласовали в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

В сообщении на сайте «Росбанка» указано, что, по условиям достигнутого соглашения между Societe Generale и Группой «Интеррос», новый владелец «обеспечит преемственность управленческой команды «Росбанка» во главе с Председателем Правления Ильей Поляковым».

Само приобретение банка в текущих условиях Артем Тузов называет «интересным вложением». «Рынок иностранного финансирования для российских компаний закрыт. Остается банковское финансирование и фондовый рынок. Покупка «Росбанка» вместе с управленческой командой, могла бы дать хорошую синергию с другими направлениями бизнеса господина Потанина», - сказал он.

В «Интерросе» уже заявили, что компания «приложит максимум усилий для развития бизнеса банка, сохранения его устойчивости и формирования новых возможностей для его клиентов и партнёров». Добиться этого предполагается в первую очередь, интегрировав современные цифровые технологии и продуктов в традиционные банковские сервисы.

В начале 2022 года «Росбанк» стал партнером компании Atomyze, в которой также участвуют структуры Владимира Потанина — первой российской цифровой платформы, получившей лицензию ЦБ на работу с цифровыми финансовыми активами. Это партнерство предусматривает участие «Росбанка» в первом для российского рынка проекте по созданию блокчейн-инфраструктуры для выпуска и обращения цифровых финансовых инструментов.

Таким образом, в результате сделки «Росбанк» сможет предоставить клиентам и партнёрам новые возможности, связанные с развитием цифровых сервисов, в том числе цифровой ипотеки, цифрового факторинга и так далее, говорят в «Интерросе».

Интересно, что и французские владельцы не спешат сжигать все мосты партнерства. «Росбанк» сохранит статус привилегированного партнера Societe Generale в России и продолжит следовать высоким международным стандартам корпоративного управления и управления рисками в своей работе», - отмечается в сообщении банка. Задача выстраивать отношения в бизнес-среде в экстремальной ситуации не из легких. Но этот кейс доказывает, что разумный выход можно найти даже в таких обстоятельствах.