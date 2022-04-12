Туроператоры рассказали, какими авиакомпаниями отдыхающие отправятся в Турцию

Пять туроператоров предлагают россиянам отправится в Турцию семью авиакомпаниями, сообщает «Вестник АТОР».

«Чартерные программы из Москвы в Анталию стартовали 9 апреля. Рейс по заказу туроператора "Библио-Глобус" выполняла авиакомпания Red Wings. Вылеты запланированы по 26 октября с частотой до трех в неделю, а на майские праздники — четыре раза в неделю», — говорится в материале ассоциации.

В апреле начинаются полетные программы Anex Tour, Coral Travel, Fun&Sun (ранее TUI Russia) и Pegas Touristik из Москвы в Анталию силами турецких лоукостеров Pegasus Airlines и Turkish Airlines.

Таким образом, Coral Travel будет перевозить своих туристов в Анталию, Бодрум и Даламан с помощью Turkish Airlines, Pegasus Airlines и PegasFly из Москвы и регионов. У туроператора есть свои собственные блоки мест на всех регулярных рейсах.

Туристы Anex Tour смогут летать из Москвы в Анталию на Pegasus Airlines с 12 апреля, а на Turkish Airlines - с 15 апреля. Последний также будет доставлять на курорты отдыхающих из Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга.

