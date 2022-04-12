В Думе предложили списать долги по кредитам участникам спецоперации

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» подготовили и направили на заключение в правительство законопроект о полном списании долгов по кредитам ветеранам боевых действий, участвовавшим в специальной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«В законопроекте говорится, что участники специальной военной операции, у кого есть непогашенный кредит, должны иметь возможность обратиться в банк с требованием о полном списании долга, неуплаченных процентов по кредиту, а также начисленных на день обращения пеней и штрафов, если таковые имеются», — рассказал лидер партии Сергей Миронов.

По его словам, банк должен будет в течение пяти рабочих дней рассмотреть заявление, провести все необходимые операции по списанию долга и сообщить об этом заемщику. Предполагается, что банк сможет получить 50-процентную компенсацию от суммы списанного долга за счет федерального бюджета. Порядок таких выплат должен определить кабмин, уточнил Миронов.

Лидер справедливороссов также добавил, что льгота будет предоставлять один раз, причем не только военнослужащим, но и всем сотрудникам правоохранительных и силовых ведомств, выполняющих боевые задачи на территории Украины, ДНР и ЛНР. По мнению авторов законопроекта, процедура не должна распространяться на кредиты и займы, связанные с предпринимательской деятельностью.

Ранее «Эксперт» писал, что россияне в 2021 году взяли 19,3 млн кредитов наличными, что на треть больше показателя 2020 года. Наибольший рост кредитования наблюдался в Москве, Подмосковье, Татарстане, Иркутской и Тюменской областях. По словам гендиректора АО «ОКБ» Артура Александровича, количество заемщиков, берущих кредиты наличными, с 2016 года увеличилось в два раза на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения. Рост кредитования в 2021 году он объяснил, в том числе, относительно низкими показателями 2020 года, спровоцированными пандемией.

