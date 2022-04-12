В Госдуме предложили запретить YouTube в России на 10 лет

Депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк считает, что необходимо законодательно запретить доступ к видеохостингу YouTube в России как минимум на десять лет. Предложением он поделился в интервью агентству РИА Новости. Парламентарий уверен, что даже в случае желания соцсети вернуться в Россию, у неё это не получится.

Ранее компания Google, которой принадлежит YouTube, заблокировала на видеохостинге телеканал «Дума». Вслед за этим Роскомнадзор потребовал от компании немедленно восстановить доступ к каналу, а также дать объяснение причины блокировки.

«Я намерен предложить руководству Государственной Думы рассмотреть вопрос о законодательном запрете работы YouTube на территории нашей страны как минимум на десять лет. Даже если они захотят вернуться через год или два, у них ничего не получится, и наши внутренние службы быстро займут их место», - сказал Черняк.

Блокировка думского телеканала является цензурой и нарушением прав и свобод, уверен депутат. Он также усматривает стремление со стороны видеоплощадки получить монополию на продвижение информации.

«Зарубежным владельцам YouTube не нужна правда. Служба создала себе все условия для того, чтобы оказаться вне закона на территории России, что повлечет за собой многомиллионный ущерб, причем исчисляемый не в рублях», — подчеркнул депутат.

По его словам, команда DumaTV продолжит доносить информацию до россиян на отечественных сайтах, в то время как видеохостинг YouTube может попасть под самые жесткие санкции.